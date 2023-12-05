فاكهة تحارب ارتفاع الكوليسترول في الدم وتقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد ارتقاع الكوليتسرول الضار في الجسم، من أخطر الامراض التي يمكنها أن تودي بصحة الإنسان، فارتفاعه يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فكيف نحافظ على مستوياته؟

يحتوي الزبيب على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في خفض الكوليسترول. حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان على امتصاص الكوليسترول الضار في الأمعاء الدقيقة، ومن ثم نقله إلى الكبد ليتم التخلص منه.

وجدت دراسة، أن تناول 100 جرام من الزبيب يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، وفقا لما جاء بموقع "Medical News Today".

بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان، يحتوي الزبيب أيضًا على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة. حيث تساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا الجسم من التلف، بما في ذلك خلايا الأوعية الدموية.

وجدت دراسة نشرت في مجلة "الطب التكميلي والبديل" أن تناول 25 جرامًا من الزبيب يوميًا لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض بنسبة 12% في مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

لذا، فإن تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وغيرها من الأمراض المزمنة.

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