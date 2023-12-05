أعراض مبكرة تنذر بتليف هذا العضو في جسمك.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتجاهل بعض الأشخاص أعراضاً مبكرة تظهر تكشف الإصابة بمشكلة صحية خطيرة، مثل تليف الكبد.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على الأعراض المبكرة لتليف الكبد وفقًا لـ "British liver trust" مؤسسة الكبد البريطانية.

ظهور شعيرات دموية

عادة ما تكشف الشعيرات الدموية التي تظهر على الجلد وخاصًة فوق الخصر على الإصابة بتليف الكبد، ويكون من الضروري التوجه إلى الطبيب سريعًا.

الشعور بالغثيان

يشعر العديد من المصابين بتليف الكبد في المراحل الأولى بالغثيان ويمكن أن يتطور الأمر ويعاني من القيء أيضًا.

التعب المستمر

الشعور بالتعب لفترات زمنية طويلة يعد من العلامات التحذيرية على مشكلة خطيرة في الكبد، لذا سرعة التوجه إلى الطبيب يكون ضروريًا.

فقدان الشهية غير المبرر

غالبًا ما تقل الرغبة في تناول الطعام، ويعاني الشخص من فقدان في الشهية وعادة ما يكون ذلك من الأعراض المبكرة للحالات التي تعاني من تليف الكبد، كما يعانون من ضعف في العضلات.

ألم البطن

الشعر بألم في الجزء العلوي في البطن من العلامات المبكرة التي تكشف عن تليف الكبد، ويمكن أن يمتد الألم إلى الجانب الأيمن من البطن.

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