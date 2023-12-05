انتشار مرض خطير بين صفوف الاحتلال في غزة.. هذه أعراضه - وهذا ما يحدث للجسم عند الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في ظل الأحداث الجارية في غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن انتشار مرض بكتيري خطير يسمى"الشيجيلا" بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى العديد من الإصابات، وتم نقلهم للمستشفيات.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الإصابات بالجملة لهذا المرض المعوي بين الجنود، ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن عدد الإصابات حتى الآن.

وفي التقرير التالي نرصد ما هي بكتريا "الشيجيلا"، وأعرضها وأسبابها وطرق الوقاية منها وفقًا لما جاء في موقعي"Mayo clinic".

الشيجيلا عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم الشيجيلا، وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة في شكل إسهال، والذي عادةً ما يكون مدممًا.

ما هي الأعراض؟

الإسهال الدموي غالبًا.

آلام البطن.

تشنجات المعدة.

الحمى.

وفي بعض الأحيان، لا يعاني الأشخاص المصابون بالشيجيلا من أي أعراض إطلاقا، ولكن لا يزال بإمكانهم نقل البكتيريا إلى الآخرين.

الأسباب

يصاب الأشخاص بالشيجيلا عند ملامسة براز شخص مصاب ويبتلعونها، على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرضع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.

ويمكن أن تنتقل أيضًا بكتيريا الشيجيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوثة.

كم يستغرق من الوقت؟

تستمر الأعراض عادة حوالي 5 إلى 7 أيام.

المضاعفات

الجفاف.

حُمى شديدة.

نوبات صرع.

التهاب الأمعاء الغليظة.

تضخم القولون.

التهاب المفاصل.

الوقاية

1- غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

2- مراقبة الأطفال أثناء قيامهم بغسل أيديهم.

3- التخلص من الحفاضات المتسخة بطريقة صحيحة.

4- طهر مناطق تغيير الحفاضات بعد الاستخدام.

5- لا تجهز الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بالإسهال.

6- تجنب السباحة في حمامات السباحة غير المعالجة.

7- تجنب ممارسة العلاقة الحميمة، مع أي شخص مصاب بالإسهال.

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