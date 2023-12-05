عامل نظافة ينتحل شخصية طبيب أسنان.. لن تتوقع ما فعله مع مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، انتحل عامل نظافة شخصية طبيب أسنان في إحدى العيادات الخاصة بمدينة إسطنبول التركية.

ووفق صحيفة زمان التركية، فإن عامل النظافة ارتكب أمرا مروعا تمثل في خلع 4 أسنان لأحد المرضى، ولم يكتف بذلك بل وصف له الدواء.

وبدأ الأمر عندما اتصل المريض، هاكان يلدريم، بعيادة أسباب، ليرد عامل النظافة، جمال شان أسلان، عليه ويقدم نفسه على أنه طبيب أسنان، بل وحدد موعدا له للحضور في المساء.

ووصل المريض إلى العيادة، واستقبله عامل النظافة، وبعد الفحص، أخبره أنه يجب خلع أربعة من أسنانه الأمامية، ليقول يلدريم إنه، على حد علمه، لا ينبغي خلع كل هذه الأسنان دفعة واحدة، فأجاب "طبيب الأسنان" المزيف، "هل تعلمني وظيفتي؟"، لذا استجاب المريض.

وتحت التخدير الموضعي، خلع الطبيب المزيف 4 أسنان للمريض، وتقاضى رسوم فحص ألف ليرة دون إيصال أو فاتورة، وطمأنه بأنه سيتم استبدالها بطرف اصطناعي أفضل بكثير، ثم غادر إلى الصيدلية بوصفة طبية موقعة من عامل النظافة.

وعندما ذهب يلدريم، الذي كان وجهه منتفخا ويتألم بعد خلع أسنانه، إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها عامل النظافة، رفض الصيدلي منحه الدواء باعتبار أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تغطي تكلفة الدواء، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها المريض.

وقال صاحب العيادة، الدكتور إبراهيم ليفنت: "جمال هو عامل النظافة، فهو يأتي وينظف في المساء، وقد صدم الرجل مما سمعه، وقدم شكوى أمام المحكمة".

وذكر هاكان يلدريم أن التورم في وجهه لم يهدأ لمدة شهر كامل، وذكر في الدعوى أنه: "بسبب التورم المفرط، حدث ترهل وكدمات دائمة تحت عيني، وتضررت أسناني بسبب العلاج غير الصحيح، كما أنني تعرضت لأذى نفسي".

وطلب أوغوزهان إير، محامي يلدريم، من المحكمة تعويض 100 ألف ليرة عن الأضرار المعنوية من المتهم (3500 دولار) بالإضافة إلى الأضرار المادية.

وحكمت المحكمة على طبيب الأسنان المزيف بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة مزاولة طب الأسنان دون الحصول على شهادة، وأجبرته على دفع تعويض يلدريم عن الصدمة التي تعرض لها.

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