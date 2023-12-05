"مشروب ذهبي" يخفض نسبة السكر في الدم خلال دقايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع مستويات السكر في الدم، هو نتيجة لضعف إنتاج الأنسولين، وتزيد ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

وأشارت الأدلة المنشورة في المجلة الدولية للأبحاث الطبية والعلوم الصحية بالمملكة المتحدة، إلى أن شرب خل التفاح له تأثير قوي على مستويات السكر في الدم.

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أجريت دراسة عشوائية على 110 مرضى مؤهلين لمرض السكري، تم اختيارهم وتقسيمهم إلى مجموعتين.

أعطيت المجموعة الأولى 15 مل من خل التفاح في 200 مل من الماء أثناء العشاء لمدة 3 أشهر، بينما تلقت المجموعة الأخرى علاجًا وهميًا.

تم تقييم وتحليل تغيرات نسبة السكر في الدم أثناء الصيام قبل وبعد HbA1C (الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي) طوال فترة الدراسة.

ماذا اكتشف الباحثون؟

لاحظوا الباحثين تغيرا كبيرا في نسبة الهيموجلوبين وصيام السكر في الدم في المجموعة الأولى.

وأشار الباحثون إلى أن خل التفاح إذا اُسْتُخْدِم بانتظام، فهو فعال في السيطرة على مرض السكري.

- نصائح لخفض مستويات السكر المرتفعة:

تناول الأطعمة الصحية بكميات معتدلة والالتزام بأوقات الوجبات المنتظمة.

الحرص على استهلاك الأطعمة قليلة الدهون والسعرات الحرارية.

تناول مزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

وتشمل أعراض مرض السكري الأخرى، ما يلي:

التبول أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل.

الشعور بالعطش طوال الوقت.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن دون مبرر.

الحكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر.

الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء.

عدم وضوح الرؤية.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يجب عليك الذهاب للطبيب المختص فورا إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

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