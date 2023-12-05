"تظهر أثناء تناول الطعام".. علامات تكشف الإصابة بسرطان المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان المخ هو مرض خطير يصاب به عديد من الأشخاص، وتشمل أعراضه الصداع، ومشاكل الرؤية، وصعوبة الكلام، والغثيان والقيء.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا المرض، بما في ذلك علامات تظهر أثناء تناول الطعام، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفقا لجمعية ورم الدماغ الخيرية بالمملكة المتحدة، أحد أعراض ورم الدماغ التي يمكن أن يظهر أثناء تناول الطعام، هو فقدان حاستي التذوق أو الشم أثناء تناول الوجبات.

توضح المؤسسة الخيرية: "على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن فقدان حاستي التذوق والشم يمكن ربطه بأورام المخ في أجزاء معينة من الدماغ".

وتابعت: "يؤدي ورم الدماغ في الفص الجبهي إلى فقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى أعراض أخرى، مثل صعوبة التحدث أو التركيز أو تعلم معلومات جديدة".

وأضافت: "يسبب ورم الدماغ في الفص الصدغي إلى الإحساس بالروائح الغريبة، فضلا عن، صعوبة السمع والتحدث وفقدان الذاكرة".

واستكملت: "كما يؤدي الإصابة بورم الدماغ في الفص الجداري إلى صعوبة الشم والتذوق".

- ماذا تفعل إذا كنت تعاني فقدان حاستي التذوق أو الشم؟

إذا لاحظت تغيرا في هذه الحواس، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك ورما في المخ، حيث يمكن ربطه بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

ولكن إذا استمر فقدان حاسة التذوق أو الشم لفترة طويلة، يجب عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الأعراض الأكثر شيوعا لورم المخ، وتشمل:

الصداع.

الشعور المستمر بالغثيان.

القيء والنعاس المستمر.

التغيرات العقلية أو السلوكية، مثل مشكلات الذاكرة.

تقلبات المزاج.

ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم.

مشكلات في الرؤية أو الكلام.

يمكن أن تزداد هذه الأعراض سوءا بمرور الوقت.

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