هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر.. 10 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

يعتبر التمر من أكثر الثمار والأطعمة المحببة التي تحتوي على فوائد صحية كبيرة وقيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالطاقة والغذاء.

ويساعد التمر في دعم صحة الدماغ والجهاز الهضمي والقلب، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والڤيتامينات والمعادن التي قد تحمي من الأمراض، وفقا لموقع”taste of home”.

-تعزيز الطاقة:

إذا كنت بحاجة إلى دفعة سريعة من الطاقة في منتصف النهار سواء كنت رياضيا أو ترغب فقط في الحفاظ على نشاطك، فبدلاً من تناول فنجان آخر من القهوة، تناول حفنة من التمر.

-تقوية العظام:

يعرف معظم الناس أن الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس والأطعمة التي تحتوي على فيتامين د أمر حيوي لصحة العظام، ولكن مزيج المعادن مثل المغنيسيوم والنحاس الموجود في التمر يجعله غذاءً فائقا لتقوية العظام أيضا.

- تعزيز صحة القلب:

فأنه التمر يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على قلبك في أفضل حالاته.

-تقليل الالتهاب:

المغنيسيوم هو معدن معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكنك بالتأكيد الحصول على حصتك منه في التمر.

-تحسين النوم:

يساعد التمر جسمك على إنتاج الميلاتونين، والذي بدوره يساعد على جودة نومك، كما يحتوي التمر أيضا على نسبة عالية من الألياف، والتي تستغرق وقتا في الهضم التي تجعلك تشعر بالشبع طوال الليل.

-تعويض فقر الدم:

إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فإن التمر طريقة رائعة لمساعدتك على العودة إلى المسار الصحيح، تحتوي الثمرة الواحدة على حوالي 1 ملغ من المعادن الضرورية.

-تشجيع زيادة الوزن:

إذا كنت تواجه صعوبة في زيادة الوزن، فإن التمر هو وسيلة صحية لزيادة وزن جسمك، في حين أنها مليئة بالمواد المغذية، فهي مليئة أيضا بالسعرات الحرارية.

-الحث على الهدوء:

يعد التمر طعامًا مهدئا وشفائيا لأنه غني بالعناصر الغذائية، وغني بالألياف، كما أنه حلو بشكل طبيعي دون أي سكر مضاف.

-إرضاء شهيتك للحلويات:

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من السكر، فإن التمر يعد بديلا رائعا للحلويات غير الصحية، احتفظ بحزمة في متناول يدك للمساعدة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الكعك والحلويات وغيرها من الأشياء الحلوة.

-خفض نسبة الكولسترول في الدم:

إذا كنت تبحث عن طريقة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، فإن التمر مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول كجزء من نظام غذائي صحي.

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