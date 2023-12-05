«إبرة البروفايلو» سر الشباب؟.. سلاح ذو حدين تعالج التجاعيد وخطرها كبير

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تلجأ العديد من النساء للظهور بشكل أكثر شبابًا ونضارة، عبر عدة طرق منها وصفات الكولاجين، إذ أن ذلك يجعل بشرتهن أكثر حيوية، ولكن الكثير منهن لا يصلون إلى ذلك بالوصفات الطبيعية، لذلك يلجأن إلى إبرة البروفايلو لعلاج تجاعيد الوجه، ولكنها سلاح ذو حدين قد تنتح عنها أضرارًا كبيرة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

إبرة النضارة البروفايلو

الكولاجين، مادة لبناء ألياف هيكل الجلد، ولكنها لا تتماشي مع كثير من أنواع البشرة أو تستجيب بشكل بطيئ، لذلك تلجأ بعض النساء لإبرة البروفايلو، كأسرع طرق لتجديد شباب الوجه، وقالت إيمان سند، أخصائي الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هُن»، إن بعض السيدات تلجأن لتأخير ظهور الشيخوخة باستخدام الحقن، ما يكون له أثارا جانبيه.

اقرأ أيضًا: 3 فيتامينات مهمة لتبدو بشرتك كالمشاهير.. «كولاجين طبيعي للوجه»

ما هي إبرة البروفايلو؟

أخصائي الأمراض الجلدية، أشارت إلى أن الحقن هو أحد طرق العلاجات الجلدية للتخلص من التجاعيد، إذ عبرت: «يتم حقن الكولاجين بواسطة الخلايا، وتستخدم لتأخير آثار الشيخوخة، لاحتوائها على حمض الهيالورونيك والفيتامينات، وتساعد على توصيل المكونات المغذية للبشرة»، وأكدت أن هناك العديد من أنواع حقن البروفايلو للوجه، تعتمد على مدة الجلسات واختيار تقنيات محددة لعلاج خصائص الجسم، قد تستغرق حوالي من 15-20 دقيقة.

فوائد إبرة بروفايلو

إبرة نضارة البشرة، لها ردود فعل أو آثار جانبية بسطية، بسبب أنها قد لا تتناسب مع كل أنواع البشرة، ولكن لها الكثير من الفوائد أوضحتها «سند»، من خلال التالي:

- مكافحة الشيخوخة.

- تحسين مرونة البشرة.

- القضاء على جفاف البشرة.

- التخلص من جميع أنواع التجاعيد.

- تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

هل إبرة البروفايلو تنفخ الوجه؟

وعن أضرار إبرة بروفايلو، تمثلت في حدوث التالي:

- الطفح الجلدي الناتج عن الحقن.

- الكدمات والإحمرار الذي يمكن رؤيته بعد الحقن، ما ينتج عنه انتفاخ بسيط للوجه.

- تحصل بشرتك على مظهر أكثر إشراقًا ونشاطًا وحيوية، لكنها قد تتعرض إلى ترهلات في كانت الحقنة غير مناسبة لنوع البشرة.

- إبرة البروفايلو هي علاج وقائي وتكميلي مضاد للشيخوخة، فلا يجب الإهمال في المواد الطبيعية، ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي.

متى تظهر نتائج إبرة البروفايلو؟

وأضافت أخصائية التجميل، أن إبرة بروفايلو لشد الوجه تظهر نتائجها بعد ثلاثة أسابيع، إذ أن تطبيق الإبرة يكون لشد الوجه، لكنه يعتمد على العمر وبنية وجهك وحالة بشرتك، ونظامك الغذائي، كما أن أماكن حقن البروفايلو تكون في الوجه والرقبة واليدين والذراعين والذقن، أو عظام الخدين أو منطقة أعلى الركبة: «باختلاف المنطقة تكون النتيجة وسرعة الاستجابة، لكنه يجب أن يتم بالتنسيق مع الطبيب حتى لا تحدث أي أضرار للبشرة».

نصائح بعد جلسة حقن البروفايلو

وأضافت «سند»، أنه يجب اتباع التالي للابتعاد عن خطورة الحقن:

- الابتعاد عن أشعة الشمس.

- عدم استخدام أية مهيجات للبشرة.

- استخدام واقي شمس ذو حماية عالية.

- النوم في مكان تهويته جيدة.

- البعد عن الحرارة العالية.

- ينصح بالابتعاد عن تناول الطعام المالح، لتجنب الانتفاخات.

- تجنب استخدام المكياج.

- عدم ممارسة التمارين الشاقة لمدة 48 ساعة.

- تجنب القيام بأي علاجات تجميلية أخرى لمدة شهر.

- النوم لمدة 7 أو 8 ساعات كل يوم من الحلول الجيدة لحماية البشرة من التجاعيد.