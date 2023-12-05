انقطاع الانترنت يتصدر التريند.. وجدل على السوشيال ميديا: "كفاية رسترة في الراوتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت مصر إلى انقطاع خدمة الإنترنت اليوم، وذلك نتيجة لعطل في خدمة الـ DSL في عدة مناطق ومحافظات مصرية مختلفة، وهذا أدى إلى توقف جميع الخدمات.

وتصدر "انقطاع الانترنت" عمليات الأكثر بحثا على جوجل بمعدل أعلى من 10 آلاف عملية بحث جارية، كما احتل المركز الأول لتريند موقع "x" تويتر سابقا، وكذلك تصدر الكلمات الرائجة على فيسبوك.

وأثار انقطاع الانترنت، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب العطل وموعد عودة الخدمة، ما دفع الشركة المصرية للاتصالات لإصدار بيان لحسم الجدل والرد على هذه التساؤلات، قائلة إن فريق العمل التابع لها أصلح العطل، ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

للتفاصيل: المصرية للاتصالات توضح سبب تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

قالت رانيا يحيي: "كفاية رسترة في الراوتر النت بايظ عندنا كلنا".

وعلقت سارة علي: "كنت لسه هكلم خدمة العملاء"

وذكرت سهر عطية: "الراوتر وقع من كتر الرسترة".

وميرنا رضا: "أنا افتكرت باقة النت خلصت".

وأضافت سارة فواز: "أنا افتكرت أنا لوحدي".

وملك عزمي: "الراوتر زهق مني".

وعلق عماد شاكر: "كنت بحسب في العاشر بس طلع مصر كلها".

وسماح فتحي: "هيشتغل امتى يا جماعة طيب".

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

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