أقوى 100 مرة من الهيروين.. مخدر قاتل يتنشر في هذة الدولة - ما هو وماذا يفعل في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة، من مخدر قاتل يغزو البلاد فما قصته؟.

ووفق صحيفتي الجارديان و ladbible البريطانية، فإن سلالة جديدة من الأدوية المخدرة، تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم ربطها بعدد من الوفيات بسبب الجرعات الزائدة.

وتسمى هذه المواد المخدرة بـ"النيتازين"، وهي قوية للغاية وتشكل خطرًا كبيرًا يصل إلى الموت.

ما هو النيتازين؟

والنيتازين هو مادة أفيونية اصطناعية تشبه الفنتانيل، وهو دواء مسؤول عن عشرات الآلاف من الوفيات الناجمة عن المخدرات سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

على عكس المواد الأفيونية الطبيعية مثل الهيروين، المشتق من بذور الخشخاش، يتم تصنيع المواد الأفيونية الاصطناعية مثل النيتازين في المختبرات، باستخدام مجموعة من المواد الكيميائية المختلفة.

ومن المعروف أيضًا أنها أقوى بكثير من المواد الأفيونية الطبيعية مثل المورفين والهيروين، وبالتالي فهي أكثر عرضة للتسبب في جرعات زائدة.

وقال جاستن فارني، مدير الصحة العامة في مجلس مدينة برمنجهام، إن حوالي 30 حالة وفاة على مدار شهرين يتم فحصها للتأكد من تورطها في استخدام بديل الهيروين "نيتازين" و"زيلازين" المهدئ، مشيرا إلى أن النيتازين أقوى بما يصل إلى 100 مرة من الهيروين.

كيف ظهر النيتازين؟

تقول مؤسسة الكحول والمخدرات بالمملكة المتحدة، إن "النيتازين" تم تطويره من قبل الباحثين منذ حوالي 60 عامًا كبديل للمورفين، ولكن بسبب احتمالية الجرعات الزائدة لم يتم إطلاقه أبدا.

وقد تم ربط هذه الأدوية، التي غالبًا ما يتم خلطها مع الفنتانيل أو أدوية أخرى، بعدد من الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في مختلف أنحاء العالم.

كيف تباع؟

هذه الأدوية تباع على شكل مسحوق أبيض، أو مسحوق بلوري صلب، أو مسحوق بني/أصفر، وفقا لمؤسسة الكحول والأدوية.

هذا ما تفعله بالجسم

عقارات "نيتازين" قد ترتبط بزيادة معدل التعرض لسكتة قلبية والوفاة عند تعاطي الأفراد جرعة زائدة منها، وفق CNN.