يقلل الكوليسترول.. 5 فوائد غير متوقعة لـ"الفول النابت"- و3 فئات ممنوعة من تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفول النابت من الأكلات الشهيرة في مصر، وهو نبات غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، ويعتبر من الأطعمة المفيدة للصحة العامة، وخصوصًا في فصل الشتاء، لأنه يشعرك بالدفء.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية، أن طبق الفول النابت من الأكلات المصرية الأصيلة، التي كان لا غنى عنها في القدم، وخصوصًا في فصل الشتاء، لأنها تساعد على تدفئة الجسم، وغنية بالألياف، ومزيج بين الفول المجفف، والثوم، والبصل، والكمون، والليمون، وزيت الزيتون.

وأضاف استشاري التغذية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الفول النابت له العديد من الفوائد الصحية وتشمل ما يلي:

يقلل الكولسترول: حيث إن الفول النابت يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على خفض الدهون الثلاثية بالجسم، والكوليسترول الضار.

يقي من السرطان: الفول والبصل والثوم يحتوي على مادة " البوليفينول"، وهي مركب نباتي له تأثير مضاد للأكسدة والالتهابات، ويساعد على الوقاية من السرطان.

فقدان الوزن: يساعد الفول النابت على فقدان الوزن لأنه غني بالألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة على مدار اليوم، مما قد يؤدي إلى خسارة الوزن بسهولة، بالإضافة أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

يعزز صحة القلب: الفول النابت يحتوي على نسبة عالية ومن الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم خفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، مما يقل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز المناعة: الفول النابت يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد الفيتامينات القوية التي تعزز صحة الجسم، وتقاوم الأمراض.

ولكن هناك فئات يجب أن تتجنب تناول طبق الفول النابت وهم:

مرضى الكلى: لأن الفول النابت يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو ضار بأمراض الكلى.

مرضى أنيميا الفول: الأشخاص الذين يعانون أنيميا الفول مممنوعون لأنه يسبب أعراض جانبية مثل الطفح الجلدي، والحكة وصعوبة التنفس.

مرضى القولون العصبي.