15 صورة تبرز العلاقة القوية بين ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت الفنانة ناهد السباعي على مرافقة والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في أغلب الأوقات، حيث تظهران معًا في كل مناسبة وتلقطان الصور التذكارية، وبدى ذلك في مهرجانات السينما حفلات العائلة أيضًا، حتى اللقاءات التلفزيونية، فناهد الأم تدعم ناهد الإبنة بكل قوة، وتبادلها شعور الحب، وتتحدث عنها بكل فخر واعتزاز.

15 صورة تبرز العلاقة القوية بين ناهد السباعي ووالدتها

على مدار سنوات طويلة كانت ناهد فريد شوقي قريبة من ابنتها ناهد السباعي، تحرص على التواجد معها في المهرجانات الفنية واللقاءات التلفزيونية، والمناسابت وحتى الصورة الخاصة التذكارية بينهما التي تعكس قوة علاقة الأم بابنتها، وتعبر عن حنان ابنة ملك الترسو الذي ورثته من والدتها هدى سلطان.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«السباعي» قالت فيها: «ماما ورثت الحزم والجمال والحنان من جدتي، بس هي الحنان طاغي شوية، بنخاف من تيتا أكتر منها»، وفي أول تعليق لها بعد وفاة والدتها كتبت «السباعي» في وداع والدتها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى».

وقبل وفاة ناهد فريد شوقي، كانت ابنتها ناهد السباعي توثق لحظاتهن في البيت سويًا، إذ نشرت «السباعي» في أحد المرات صورة تجمعها بوالدتها في بيت العائلة وفي الخلفية صور لجدتها هدى سلطان ترتدي ملابس بيضاء، وصور أخرى للحظات رومانسية بين فريد شوقي وهدى سلطان في شبابهما، والمزيد من الصور التذكارية لطفولة ناهد السباعي.

جلسات تصوير خاصة

ولم تترك ناهد السباعي مناسبة أو تجمعًا مع والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي إلا ووثقتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتنوعت اللقطات بين اللحظات العائلية وجلسات التصوير الخاصة، التي نالت إعجاب متابعيها الذين قارنوا بين الأم وابنتها، لتصبح هذه الصور الآن ذكرى للابنة التي لم تستوعب بعد رحيل أمها.