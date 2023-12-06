الامارات | «إكس فاكتور».. رحلة اختيار أفضل المبدعين الشباب مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاء موسع وتهنئة خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجههما أعضاء لجنة التحكيم، متمنين دوام العزة والنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، في انطلاق تجارب منافسات الحلقة السادسة من برنامج «إكس فاكتور»، التي عرضت أول من أمس على شاشة تلفزيون دبي، وشهدت رغم مختلف النجاحات، استبعاد ثلاثة مشتركين من المتأهلين عن المجموعات الثلاث، سبقها تقديم جميع متسابقي البرنامج «ميدلي» غنائياً مشتركاً على إيقاع أغنية «حنعيش» للفنانة اللبنانية إليسا.

منافسات حاسمة

افتتحت منافسات الحلقة السادسة الحماسية، مع مجموعة راغب علامة، وفئة المشتركين أقل من 24 عاماً، بتجربة المشتركة اللبنانية لونا كرم، التي قدمت مقطعاً فنياً موفقاً من أغنية «مقادير» لطلال مداح، فيما اختار المشترك الإماراتي أمير الكعبي تقديم مقطع من أغنية «ما يسوى» لحسين الجسمي، فلم يوفق في أدائها بشكل فني مرضٍ وجاذب لاهتمام لجنة التحكيم على حد تعبير كل من أنغام وراغب علامة. من ثم، قدم المشترك العراقي أدهم أغنية «مثل مرايتك» لمحمد عساف، لتختتم المشتركة المصرية حنين الشاطر منافسات المجموعة، بأداء أغنية «وحياتي عندك» لذكرى التونسية.

مجموعة أنغام

مع مجموعة أنغام، وفئة المشتركين ما فوق 25 عاماً، انطلقت المشتركة السعودية حنين المنصور في أداء مقطع موفق من أغنية «ما تعتذرش» لشيرين عبدالوهاب، فيما اختارت المشتركة المغربية شيماء عمران أداء مقطع غنائي للنجمة أصالة. بدوره، نجح المشترك الفلسطيني طالب نعماني في أداء أغنية «ردو حبيبي» لملحم زين، ليقاسمه التجربة، المشترك الكويتي يوسف السعدون الذي تميز بتقديم أداء مقنع لأغنية «مذهلة» لمحمد عبده.

«ثنائيات وفرق موسيقية»

افتتحت منافسات مجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية» التي يتولى الإشراف عليها وتدريبها للمسرح، النجم الكويتي عبدالله الرويشد، مع فرقة «بساطة» من سورية، التي أثارت حماسة وتشجيع الجمهور بأداء مقطع إيقاعي مبهج لأغنية «مشكلني» لراشد الماجد، تبعتها فرقة «الحرملك» من مصر، التي قدمت أغنية «هوا هوا» لسميرة سعيد.

من جهته، نجح المشترك الإماراتي حمدان محمد، الذي انطلق منذ بداية البرنامج في تكريس تجربة فنية ناضجة ومتكاملة الملامح حسب إجماع لجنة التحكيم، في تقديم أداء لافت لأغنية «أنا لها شمس» لحسين الجسمي، الأمر الذي دفع عبدالله الرويشد إلى إطلاق لقب «الحلم» على موهبته الفنية الصاعدة التي تعد بالكثير حسب رأيه، وصولاً إلى الحضور اللامع الذي سجله أفراد فرقة «كركبة» من الأردن على مسرح «إكس فاكتور»، في أغنية «وياه» لعمرو دياب.

قرارات مصيرية

مع اقتراب اللوحات الفنية والأدائية المتنوّعة من الاكتمال، وانتهاء أداء المشتركين في الحلقة الثانية من المرحلة الثالثة من البرنامج، حانت اللحظة الحاسمة، وبدأ الإعلان تدريجياً عن قرارات لجنة التحكيم الصعبة باستبعاد مشترك واحد من كل فئة، حيث حالت المنافسات في مجموعة راغب علامة إلى وضع كل من المشترك الإماراتي أمير الكعبي والمشتركة اللبنانية لونا كرم في دائرة الخطر، وذلك، بناء على رؤية أنغام وعبدالله الرويشد الفنية، ليقرر علامة على هذه الخلفية، الاحتفاظ بلونا واستبعاد المشترك الإماراتي أمير الكعبي من منافسات الحلقات المقبلة.

أمّا في مجموعة الفرق الموسيقية، دخلت كل من فرقة «الحرملك» المصرية وفرقة «كركبة» الأردنية في دائرة الخطر، بناء على ترشيح كل من راغب علامة وأنغام، ليقرر عبدالله الرويشد استبعاد «الحرملك» من المنافسات، في الوقت الذي قررت أنغام استبعاد المشترك الكويتي يوسف السعدون، وذلك، بعد ترشيحه من قبل راغب علامة للوقوف في دائرة الخطر، إلى جانب المشترك الفلسطيني طالب النعماني الذي انضم إلى زميله بناء على ترشيح عبدالله الرويشد.

• قرر عبدالله الرويشد استبعاد «الحرملك» من المنافسات، في الوقت الذي قررت أنغام استبعاد المشترك الكويتي يوسف السعدون.

• راغب علامة قرّر الاحتفاظ بلونا كرم، واستبعاد المشترك الإماراتي أمير الكعبي من المنافسات المقبلة.

• المشترك الإماراتي حمدان محمد يكرس تجربة فنية ناضجة ومتكاملة الملامح، حسب إجماع لجنة التحكيم.

• حضور لامع لأفراد فرقة «كركبة» من الأردن على مسرح «إكس فاكتور»، في أغنية «وياه» لعمرو دياب.

تهنئة خاصة

حرص راغب علامة على تقديم معايدة خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية، واصفاً هذا الاتحاد بالأمثولة والمنارة التي تعكس معاني القوة والنجاح غير المحدود والمستقبل الواعد للشعوب، فيما أعرب عبدالله الرويشد عن فخر الجميع في دول الخليج والعالم العربي بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي يحتفي بها الجميع، في الوقت الذي تمنت أنغام، أسوة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحتفل جميع الدول العربية بالاتحاد في ما بينها.

جوائز مجزية

أعلن فريق تقديم البرنامج وعلى رأسهم الإماراتية شيمة ومهند بخيت، عن مفاجآت البرنامج الكبرى مؤكدين أن الجوائز التي سيحصل عليها الفائز بلقب «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي ستتضمن إنتاج أعمال فنية ناجحة مع شركة «وارنو ميوزيك مينا»، وفرصة الفوز بأحدث نموذج من سيارة نيسان إكس تريل.