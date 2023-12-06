الامارات | «سلسلة خيال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم «421 للفنون» ورش عمل «سلسلة خيال» وبرنامج أيام السينما الفلسطينية مع المزيد من الأفلام الروائية والوثائقية، إضافة إلى المعرض الجماعي «تسع عُقد للّاوجود»، من تقييم ريتيكا بيسواس، والمعرض الفردي للفنانة أسماء بالحمر: «فَراغات مُصْمتَة»، والتي تشارك في نسخة عام 2023 من برنامج «421 للتطوير الفني».