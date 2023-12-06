أغرب 5 أكلات حول العالم.. بينها عيون التونة المقلية وسمك القرش المتعفن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تختلف الأطعمة من دولة لآخرى، نظرا لاختلاف العادات والتقاليد، فبعض الشعوب سواء العربية أو الغربية، مشهورة ببعض الأكلات الغريبة، وفي السطور التالية، نقدم مجموعة من الوجبات الشعبية العجيبة حول العالم، بحسب ما نشره موقع «timesofindia.indiatimes».

أغرب الأطعمة حول العالم في فصل الشتاء

1- بيض بالرمان:

تعتبر فاكهة الرمان من الفواكه التي يمكن إضافتها إلى مختلف الوجبات الأذربيجانية، فهو من الأكلات المهمة في الثقافة والمطبخ الأذربيجاني، ويعد طبق «نارنومرو» هو الأشهر على الإطلاق، ويتكون من الرمان، والبيض، والبصل، والزبدة، والقليل من الملح والفلفل، مع بذور الرمان.

2- خاش أو لحمة الرأس:

وهي من الأكلات الشهيرة في الشرق الأوسط وخاصة مصر، ويفضل الكثير من الأشخاص تناولها في فصل الشتاء للحصول على الدفئ.

3- عيون التونة المقلية:

وهي من الأطعمة الشهيرة في اليابان، إذ يفضل أهل هذه الدولة تناول عيون التونة كوجبة منفصلة عن اللحم، مع قليها، كما ذكر البعض أن طعمها أقرب إلى مذاق لحم الحبار أو الأخطبوط.

4- إسكامولز:

يعتبر هذا الطبق الغريب، من أشهر وأغلى الاطباق في المكسيك، وهو نوع من أنواع النمل السام، الذي يضع بيضه تحت أوراق أنواع معينة من النباتات، وطعمه أقرب إلى المكسرات العادية.

5- هاركل:

وهو طبق شهير في أيسلندا، وهو أقرب إلى شكل وطعم الفسيخ في مصر، إذ يجري اصطياد سمكة قرش جرينلاند متعفنة ثم تدفن في حفرة عميقة ويضغط عليها بالحجارة للتخلص من السموم الموجودة فيها، وهو ما يجعلها في هذه الحالة صالحة للتناول، وبعد ذلك يجري تعليق لحم السمكة حتى تجف تماما، وتقطيعها كشرائح وبيعها في محلات الأسماك، بالإضافة إلى أن رائحتها قوية جدا.