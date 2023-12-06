يقي من أمراض القلب ويقوي المناعة.. نوع من الشاي يعالج مشاكل المعدة والتوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند سامي

تم استخدام البابونج في طب الأعشاب لعدة قرون لخصائصه العلاجية المهدئة.

سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في النوم أثناء الليل، أو تعزيز جهاز المناعة لديك، أو تقليل التوتر، فإن كوبا من شاي البابونج يمكن أن يساعدك في ذلك وفقاً لموقع “artfultea”.

مضاد للالتهابات:

يحتوي شاي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت أن شرب شاي البابونج يقلل من أعراض الالتهاب، إذا كنت تعاني من حالة التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل، فإن البابونج يمكن أن يساعد في تهدئة الألم ويجعلك أكثر راحة.

يلطف أعراض البرد:

هو علاج عشبي رائع لنزلات البرد، فأن كوب من شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدا في تقليل أعراض البرد.

جيد لقلبك:

يحتوي البابونج على خصائص مفيدة لقلبك، كما أن تناول شاي البابونج قد يكون مفيدا لأولئك الذين يعانون من أمراض مثل أمراض القلب التاجية.

يساعد على عملية الهضم:

كوب من شاي البابونج بعد تناول وجبة غنية يمكن أن يساعد على الهضم وتهدئة مشاكل المعدة، كما ثبت أن البابونج يقلل من أعراض الارتجاع، ويمنع الانتفاخ والغازات، ويساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مفيد للنوم:

شاي البابونج له تأثير مهدئ خفيف وهو رائع للحث على النوم، يمكن أن يساعد البابونج على تحسين نوعية النوم بحيث تستيقظ مرتاحا ومنتعشًا، كما ثبت أن البابونج يساعد في مشاكل جودة النوم المرتبطة بالاكتئاب.

يقلل من القلق:

يمكن أن يساعد شاي البابونج في تقليل التوتر وتخفيف القلق، كما يشتهر البابونج بخصائصه المريحة التي تساعد على تهدئة جسديا وعقليا.

يلطف التهابات الحلق:

أن شاي البابونج يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل بحة الصوت، وتعتبر ملعقة من العسل في كوب من شاي البابونج مفيدة بشكل خاص، لأن العسل يحتوي أيضا على خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات.

مفيد لجهازك المناعي:

قد يكون شرب البابونج مفيدًا أيضا لجهازك المناعي، في حين أن البابونج قد يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الأمراض والحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته.

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