احذر تناول هذه الأطعمة مع السمك.. منها أكلات يفضلها المصريون

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الأسماك من الأشياء المفيدة للصحة، فهو غني بالفسفور والعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الذاكرة، بحسب نصائح أطباء التغذية العلاجية، لكن هناك بعض الأكلات التي يتناولها المصريون مع السمك من شأنها أن تسبب أزمات صحية منها النشويات مثل البطاطس، والحمضيات التي تقلل من فوائد السمك وغيرها من الأطعمة والمشروبات المحظور تمامًا تناولها مع تلك الوجبة.

احذر تناول هذه الأطعمة مع السمك

بداية من الحمضيات الموجودة في الليمون على سبيل المثال، لا يجب ان تتناولها مع السمك، وذلك لأن الحمض يتفاعل مع البروتينات الموجودة في الأسماك، ما يؤدي إلى مذاق أو ملمس غير مرغوب فيهما.

- الأطعمة المقلية

البعض يفضل تناول الأطعمة المقلية مع السمك وهذا يفسد فائدته، إذ تسبب المستويات العالية من الدهون المشبعة والمتحولة في الأطعمة المقلية، إلى ضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

- النشويات

عند تناولك للسمك يجب أن تتجنب تناول الوجبات الثقيلة أو النشوية، مثل البطاطس أو المكرونة، لأن زيادة تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات يمكن أن يجعل الجهاز الهضمي بطيئًا، فقط يمكن ان تكتفي بالأرز.

- الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع الأسماك يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي والانتفاخ، لهذا السبب احذر تناول المخلل مع السمك على وجبة الغداء، بحسب موقع «هيلث لاين».

- الفول والبقوليات

يؤدي الجمع بين الفول والبقوليات مع السمك في نفس الوجبة إلى زيادة خطر الإصابة بالغازات والانتفاخ، لهذا السبب كن حذرًا عند تناولهم، بجانب ذلك احذر عند تناول السمك واللبن معًا، وهو ما حذر منه الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن» قائلًا: «تناولهما معًا أو تباعًا قد يؤدي على الأكثر إلى عسر هضم طفيف جدًا، لكن بيختلف من شخص إلى آخر، وفيه أشخاص مش بتتأثر، لكن عامةً الاتنين مصادر غنية بالبروتينات، لأن الحليب يحتوي على معادن مضادة للأكسدة مثل السيلينيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وبروتين الكازين، كما أن الأسماك غنية بالكالسيوم وفيتامين د، والبوتاسيوم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تفيد القلب».