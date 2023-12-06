«لو مشاكلك مش بتتحل».. دعاء سيدنا محمد لفك الكرب احرصي على ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقع الكثير من السيدات في مشكلات وتظن أنها لا تستطيع حلها، لكن هناك العديد من الأدعية التي وردت في السنة النبوية، يجب أن يلجأن من خلالها إلى الله تعالى، وخاصةً دعاء سيدنا محمد لتفريج الهموم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، دعاء سيدنا محمد لفك الكرب للحرص على ترديده، وكشف الضر والبأس عن المنزل.

أدعية تفريج الهموم

أوضح عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن أدعية النبي وردت لاستقامة كل أمر، والدعاء لله تعالى ننال ثماره إما في الدنيا وإما في الآخرة: «يجب الامتثال للدعاء دومًا، وطلب من الله الرحمة بترديد دومًا اللهم إني أرجو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، والامتثال لأدعية سيدنا محمد».

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دعاء النبي محمد

- «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمى»، ورد الحديث عن أحمد ابن حبان ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لتفريج الهموم وإزالة الحزن من القلب، دعاء الرسول مستجاب.

- من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم.

- دعاء لإزالة الهم والحزن اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى.

- اللهم اغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.

- اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا.

- اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه.

- يا من الذي لا ينقطع الرجاء منك، أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي.

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- اللهم إني اسألك أن تغفر ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رواه أحمد والطبراني، أن دعاء سيدنا محمد لفك الكرب.

دعاء الهم والحزن

- دعاء تفريج الهم من القرآن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن.

- اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي.

- اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي.

- من أدعية تفريج الهموم اللهم إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد

- اللهم نجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتي.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.