في عيد ميلادها.. ما سر غياب الفنانة شريهان عن اللقاءات التليفزيونية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه جميل وشخصية ارتبطت بأذهان الكثيرين بالخفة والدلع؛ إذ تربعت الفنانة شريهان على عرش الفوازير، فهي حليمة، وفاطيمة، وكريمة، وهي الأم التي اعتزلت الفن بعد أزمة صحية طويلة، وعاشت لابنتها الوحيدة تالية القرآن تشارك صورها بين الحين والآخر عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، لتكمل رحلة إختفائها وعدم رغبتها في الظهور التلفزيوني إلا في القليل من اللقاءات النادرة.

سر غياب شريهان عن الشاشة

تمتعت شريهان نجمة الفوازير الشهيرة وصديقة الأسرة في رمضان بحب كبير بين الناس، خطفت بخفة ظلها وروحها المرحة الأضواء، حتى اعتادت عليها كل أسرة، وفي عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الـ6 من ديسمبر، نجيب على سؤال سر اختفائها عن الشاشة وعدم رغبتها في الظهور التلفزيوني، وهو ما روته في أحد اللقاءات التلفزيونية القديمة، إذ قالت:«مبحبش الظهور التلفزيوني علشان الأحاديث اللي بتتاخد على لساني وفي منها كلام مقولتوش، وأنا ليا أسرة، وشارع، وجامعة، كنت الأول بزعل من الكلام دا، لكن مبقتش أرد، وعايزة أغير الصورة اللي الناس واخدينها عني إني غنية وبشتغل وبفلوسي بتحكم، ومستهترة بحياتي وأنا لو بقرأ دا عني مش هحبني»، وكان هذا اللقاء في التسعينات.

غياب 19 عامًا لسبب آخر ما هو؟

وفي 2021 عادت شيريهان مرة أخرى للظهور بعد 19 عامًا عندما شاركت في إطلاق إعلان مع إحدى شركات المحمول، لتتحول إلى حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الإعلان يحكي قصة الفنانة المعتزلة، وينقل محطات مهمة من حياتها.

وبحسب تصريحات سابقة لموقع «سكاي نيوز» كشف مخرج الإعلان محمد شاكر كواليس العمل، وهو أن الإعلان يحكي بالفعل أحداث من حياة شيريهان وتعرضها لحادث مؤلم تسبب في غيابها، وذلك هو السبب الذي اختفت من أجله 19 عامًا، لكنها في الفترة الحالية تشارك متابعيها على «الإنستجرام» تفاصيل من حياتها مع ابنتها الوحيدة تالية القرآن.