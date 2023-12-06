الامارات | نمر يقتل رجلا تقفى أثره في روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل نمر رجلا قرر تتبع أثره في الغابة، بعد أن جر النمر كلبه إليها.

وقتل نمر رجلا في غابة التايغا، بالقرب من قرية (أوبور)، في إقليم خاباروفسك. وقبل بضعة أيام، قام الحيوان المفترس بفك قيود كلب منزلي وسحبه إلى الغابة. وأوضحت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا خاباروفسك" أن صاحب الكلب، وهو من سكان القرية، قرر أن يتبع أثر الوحش.

وأكد هذه المعلومات مركز" نمر آمور" (آمور تيغر) ومكتب لجنة التحقيق الروسية في إقليم خاباروفسك. وعثر على جثة الرجل بالقرب من غابة قرية (أوبور)، وعليها آثار كدمات حيوان.

وفي الوقت الحالي يتعاون المتخصصون من إدارة الصيد مع ضباط الشرطة في المنطقة في التحقق من ملابسات المأساة. ولم يتم توفير تفاصيل الحادث. بينما يتم إجراء الفحص الإضافي من قبل قسم (فيازيمسكي) المشترك بين المقاطعات التابع للجنة التحقيق الروسية.

وأوضحت صحيفة " كومسومولسكايا برافدا - خاباروفسك" أن سكان القرى المجاورة دقوا ناقوس الخطر منذ عدة أشهر بسبب هجمات النمور على الحيوانات الأليفة. وفي الوقت نفسه، اتصل السكان المحليون بالسلطات لطلب إرسال المختصين والصيادين إلى المنطقة، لكن النمور لم توقف هجومها.