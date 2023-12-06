طريقة عمل كيكة الموز في الخلاط.. «زي الجاهزة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الموز هي حلوى لذيذة تحتوي على الموز كعنصر رئيسي في الوصفة، إذ تعتمد أساسا على استخدام الموز المهروس أو المقطع إلى قطع صغيرة كجزء من عجينة الكيك، فهذا النوع من الكيك يمتاز بطعم الموز الطبيعي الحلو والنكهة الغنية التي يضيفها إلى العجين.

يمكن أن تكون وصفات كيكة الموز متنوعة، فهي تشمل مكونات مثل الدقيق، البيض، السكر، الزيت أو الزبدة، والبيكنج باودر بالإضافة إلى الموز، وتختلف الوصفات من شخص لآخر، وقد تشمل بعضها مكونات إضافية مثل الفانيليا أو القرفة لإضافة نكهة إضافية.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ طريقة عمل كيكة الموز ذات قوام طري وطعم غني، ويمكن تقديمها مع القهوة أو الشاي أو بمفردها كحلوى لذيذة في أي وقت من اليوم.

مقادير طريقة عمل كيكة الموز في الخلاط

- 3 حبات موز متوسطة الحجم (ناضجة جداً)

- كوب ونصف دقيق.

- نصف كوب سكر (يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة)

- ربع كوب زيت نباتي أو زبدة ذائبة.

- 3 بيضات.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة كبيرة بايكنج باودر.

- رشة ملح.

طريقة عمل كيكة الموز في الخلاط

قم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية وجهز قالب كيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

في الخلاط الكهربائي، ضع الموز المقطع إلى شرائح، السكر، البيض، الزيت أو الزبدة، والفانيليا.

اخلطها جيدا حتى تحصل على خليط ناعم.

أضف الدقيق، البيكنج باودر، ورشة الملح إلى الخليط في الخلاط.

استمر في الخفق حتى يتجانس الخليط تماما ويصبح لديك عجينة كيك ناعمة.

صب العجينة في قالب الكيك المحضر.

ضع القالب في الفرن المُسخن مُسبقا واترك الكيك يخبز لمدة تتراوح بين 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود خشبي نظيف عند إدخاله في منتصف الكيك.

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة تبرد في القالب لمدة قليلة ثم قلبها على رف التبريد حتى تبرد تماما قبل التقديم.

يمكن تزيين الكيكة بشرائح الموز أو رشة من السكر الناعم قبل التقديم إذا رغبت.

مع هذه الوصفة، يمكنك الاستمتاع بكيكة الموز اللذيذة والطرية بسرعة وسهولة.