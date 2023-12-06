سيدة صينية تزور عمرها في جواز السفر لسبب غير متوقع.. «17 سنة فرق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقعت حادثة غريبة في أحد مطارات اليابان، حينما قررت سيدة صينية اللجوء إلى خدعة غير متوقعة لجعل حبيبها متمسكا بها وحتى لا يتركها وحيدة، إذ اختارت تزييف أحد المعلومات المهمة في جواز السفر الخاص بها، إلا أنها لم تنجو بفعلتها.

صينية تزور جواز سفرها لإبقاء حبيبها معها

17 عاما ذلك هو الفارق الحقيقي بين المرأة الصينية وصديقها، الذي يجهل تمامًا تلك المعلومة، إلا أن ضابط الجوازات في مطار«بكين»، كشف حقيقتها المزيفة، حينما بدأ بفحص الجواز وقراءة التفاصيل مرة آخرى، إلا أنها حاولت بشتى الطرق الإفلات منه، وأصرت على أن يمر حبيبها أولا من نقطة التفتيش حتى لا يستمع إلى الحديث، ولكن الأمور تطورت وتدخلت الشرط سريعًا، ليعلنوا عن جوانب لقصتها أثارت اندهاش الجميع، بحسب ما ذكره موقع «ndtv».

حاولت السيدة الصينية إخفاء عمرها الحقيقي، فهي من مواليد 1982، وبينما كان الضابط يستعد لإجراء فحص تفصيلى لوثيقة سفرها، بدت المرأة مضطربة ومتوترة جدا، كما أظهرت التحقيقات أنها كانت تحمل جوازي سفر صينيين بتواريخ ميلاد مختلفة، ثم اعترفت المرأة أخيرًا بأنها تعمدت إخفاء عمرها الحقيقى لكي تحمي علاقتها مع صديقها الذي يصغرها بـ17 عاما.

صرفت آلاف من الدولارات لتزوير جواز السفر

قبل السفر إلى مطار «بكين»، قررت أن تنفق ما يقرب من 6500 يوان، وهو ما يعادل 900 دولار أمريكى، لشراء جواز سفر مزور مع سنة ميلاد كاذبة عام 1996، إلا أن أمرها عُرف بين الجميع، وهو ما أصابها بالجنون، ولكنها في النهاية جرى تغريمها 3000 يوان مع مصادرة جواز سفرها المزيف.

انتشرت قصة السيدة التي لم يجر الكشف عن هويتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من الأشخاص حول العالم، وذكر بعضهم أنه لو كان بينهما علاقة حب حقيقية، لم يكن السن سيعني شيئا لهما.