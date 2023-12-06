أبدأ بها يومك … مشروبات صباحية تحارب الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من المشروبات الصباحية التي تبدأ بها اليوم، ويمكنها أن تقضي على مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

لذا في هذا الصدد، هذه أبرز المشروبات التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الصباح، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "India".

الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار الكلي وتحديدًا الضار، ولكن يفضل تناوله في الصباح مع شريحة من البسكويت.

عصائر التوت

جميع أنواع التوت غنية بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، ما عليك سوى خلط بعض التوت مع الزبادي في الخلاط، مثل الفراولة أو التوت الأزرق أو التوت الأسود.

مشروب الكاكاو

يحتوي الكاكاو الذي يعد المكون الرئيسي للشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول وهي من (مضادات الأكسدة) التي قد تقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، كما يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول الكلي.

عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على الكثير من الليكوبين، مما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، ويحسن من مستويات الدهون، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تخفض الكولسترول مثل النياسين والألياف.

حليب الصويا

هو من الأطعمة قليلة الدهون المشبعة لخفض أو تنظيم مستويات الكولسترول في الدم، لذا عند تناوله في الصباح يوفر فوائد عديدة للجسم.

مشروب الشوفان

يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يتحد مع الأملاح الصفراوية في المعدة لتكوين مادة تشبه الهلام قد تمنع هضم الكوليسترول وبالتالي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

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