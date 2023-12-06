معلومات عن زوجة الفنان سامح الصريطي.. مطربة شهيرة في التسعينيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل أثارها الفنان الفنان سامح الصريطي، بعدما إعلان زواجه من المطربة المعتزلة حنان، التي اشتهرت بتقديم عدد من الأغاني في مرحلة التسعينات، وكانت لها شهرة كبيرة وواسعة قبل أن تغيب عن الشاشة لسنوات طويلة، على الرغم من تاريخها الفني والغنائي الطويل.

وسرعان ما ضج الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، وبات العديد يبحثون عن هوية زوجة الفنان سامح الصريطي.

معلومات عن حنان زوجة الفنان سامح الصريطي

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن حنان زوجة الفنان سامح الصريطي، وفقًا لآخر حديث لها مع الإعلامي عمرو الليثي.

من هي المغنية حنان المعتزلة؟

وُلدت حنان 13 أغسطس 1964 .

حصلت على الثانوية العامة ثم التحقت بمعهد الموسيقى العربية.

تخرجت من معهد الموسيقى عام 1987.

بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة، والتحقت بالصف الأول الثانوي بفرقة «أم كلثوم».

اكتشفها الفنان عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية.

استكملت مشوارها بفريق «الأصدقاء» رفقة منى عبد الغني، وعلاء عبد الخالق.

اشتركت في الحفلات العامة مع فرقة أم كلثوم كأداء تراثي.

قدمت ثلاثة ألبومات شهيرة.

تعاونت مع الفنان حميد الشاعري في ألبومات غنائية مثل «البسمة» و«رايقه» و«تستاهل» و«بحبك».

تزوجت المرة الأولى وهي في 18 من عمرها واستمر الزواج سنتين.

اعتزلت الغناء بسبب تربية الأبناء.

زوجها السابق توفى بشكل مفاجئ خلال تواجدها في ألمانيا، حتى قررت العودة لمصر.

عملت في إحدى المستشفيات بألمانيا بدون مقابل بناء على رغبتها.