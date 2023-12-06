خلال 5 دقائق فقط.. أسهل طريقة لتحضير الدوناتس اللذيذة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من ربات البيوت ترغب في صنع حلوى الدونتس لأولادها في المنزل، بدلا من شرائها من الخارج، إذ تكون مكلفة ومرتفعة الثمن، فهي تعد من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، سواء كبارأو صغار، وفي السطورالتالية، تستعرض «هن» أبسط الطرق لصنعها بمكونات بسيطة وسهلة، وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم الكثير من الوصفات المنزلية، التي تناسب ميزاينة ربات البيوت.

طريقة صنع الدونتس بأسهل الطرق

بصوصات مختلفة يمكن للأمهات صناعة حلوى الدونتس لأطفالها، كبديل للحلويات المصنعة من الخارج، التي تسبب لهم العديد من المشاكل الصحية، مثل تسوس الأسنان وزيادة الوزن بشكل مفرط، وفي السطور التالية، نقدم مكونات طريقة عمله.

مكونات تحضير حلوى الدونتس

- 2 ونصف كوب دقيق.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- رشة ملح.

- ربع كوب سكر.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- بيضة.

- ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

- كوب لبن دافئ.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- 3 ملعقة صغيرة سمنة.

- بشر برتقالة.

التزيين

- كوب سكر بودرة.

- فانيليا.

- 2 مكعب زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة لبن.

- كوب شيكولاتة مبشورة.

خطوات صنع الدونتس في المنزل

- احضري وعاء عميق وحجمه وسط، وامزجي الدقيق مع المكونات السابقة والخميرة الفورية والملح والسكر والبيكنج بودر.

- ضيفي رشة من الفانيليا وابشري البرتقال والقرفة معا على المزيج كله.

- ضعي البيض والسمن واللبن تدريجيا، ثم اتركِ العجينة حتى تتخمر جيدا.

- استمري في رش العجينة بالدقيق، ثم افرديها بالنشابة للحصول على عجينة سميكة الملمس.

- قطعي العجينة إلى أشكال دائرية مفرغة من المنتصف، ثم اتركيها لتتخمر مجددا.

- احضري مقلاة نظيفة وضعي فيها زيت متوسط السخونة، ثم اقلي فيها العجينة بعد تشكيلها.

كيفية تحضير صوص الدونتس

- احضري بولة وضعي فيها مكونات من السكر البودرة والفانيليا واللبن.

- ضعي الزبدة حتى تذوب على النار، ثم ضيفي إليها الشيكولاتة المبشورة وامزجيهما معا جيدًا.

- في النهاية، زيني الدونتس بكريمة الفانيليا والشيكولاتة، لتبدو شهية بالنسة لأطفالك ويمكن تناول كوب من العصير معها أو مشروب دافئ.