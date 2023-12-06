فنانات مصريات يرفضن الاحتفال بعيد ميلادهن تضامنا مع غزة.. «مش قادرين نفرح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتاد المشاهير من الفنانين الاحتفال بأعياد ميلادهم وسط أفراد أسرتهم، ثم يشاركوها مع المتابعين من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه المرة كان الأمر مختلف، فالأحداث في غزة، واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، وجده العديد من المملثين الكبار، بمثابة خيانة لأهل قطاع غزة.

لذا قرر مجمموعة من الفنانات المصرية، الامتناع عن مشاركة أي صور أو رسائل معايدة لحفل عيد ميلادهم، وذلك تضامنا مع أخواتهم من الفلسطينين الذين يواجهون إبادة جماعية ومجازر لا إنسانية كل يوم، وفي السطور التالية، تقدم «هن» أبرز هذه الشخصيات.

الفنانة الكبيرة شريهان

يعتبر اليوم هو عيد ميلاد الفنانة شريهان، التي يرتبط اسمها بذكريات الطفولة وفوازير رمضان، فضلا عن الفساتين والأزياء المميزة التي اطلعت عليها الأجيال السابقة ومازالت حتى الآن تبهر الجميع، إلا أنها مؤخرا ابتعدت عن الوسط الفني والسينمائي، وجاء ذلك نتيجة لعدة أسباب منها اهتمامها بابنتها الوحيدة «تالية القرآن»، واكتفت بمشاركة جزء من حياتها معها عبر «إنستجرام».

«شريهان» ترفض الاحتفال بعيد ميلادها من أجل غزة

قررت النجمة شريهان، الابتعاد عن أجواء الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام، نتيجة الصراع الذي يعيشه الفلسطينيون، إذ أوضحت أنها تشعر بالخجل الشديد للاحتفال بذلك حتى لو لساعات قليلة من اليوم، والحزن على ما يحدث لأهل غزة، وأكدت على تضامنها غير المحدود لأهل غزة في تلك المحنة التي يعيشوها.

كما شاركت «شريهان» عبر منصة «إكس» تغريدة تعتذر فيها لجمهورها العريض، وأضافت أنها لن تشعر بالسعادة إذا فعلت ذلك، بينما هناك مئات الأسر بلا مأوى أو إمدادت تبقيهم حتى على قيد الحياة، وفقا لها: «لا أريد أبدا مضايقتكم وتحديدا في هذا اليوم، الذي أصبح يومكم، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل، ولكن سامحوني، أخجل من أي أنواع الإحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جدا على نفسي».

الفنانة لبلبة

قررت الفنانة «لبلبة» عدم الاحتفال بعيد ميلادها أو حتى مجرد تلقي التهاني، دعمًا لأهالي قطاع غزة، إذ كتبت: «مبعملش عيد ميلادي ومبحتفلش بأي حاجة في الظروف الصعبة والقاسية اللي بيمر بها أهالي غزة».

الفنانة جوري

ورفضت الفنانة «جوري» الاحتفال بأي شكل بعيد ميلادها، وذلك من خلال ستوري على «إنستجرام» إذ كتبت: «بكرة عيد ميلادي وأتمنى محدش يعملي منشن في أستوري أو صورة أو فيديو أشكركم من كل قلبي، عشان بس مش حابة احتفل بيه السنة دي، للأسف الفترة دي احنا يادوبك عايشين وبنشتغل وناكل عيش، وللأسف مفيش في إيدي أي حاجة نعملها غير أن قلوبنا معاكم».