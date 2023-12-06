الامارات | مطعم ياباني يوفر خدمة صفع الزبائن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعيدًا عن تناول وجبة مريحة في الخارج، يختار العملاء في أحد المطاعم اليابانية تناول طعامهم، قبل تنهال الصفعات على وجوههم.

ويتدفق محبي التجريب على مطعم في ناغويا، على الساحل الجنوبي لليابان، حيث تقدم الموظفين هذه التجربة الغريبة، ويصفعون الزبائن مرارا وتكرارا مقابل 300 ين (2 دولار أمريكي)"

ويظهر مقطع فيديو صادم لهذه الطقوس غير العادية رجلاً يخرج على عجلات أمام صف من النادلات، اللاتي ينحنين قبل أن يتناوبن في إرسال الصفعات إلى وجهه. وتم افتتاح المكان، المسمى Shachihoko-ya، في عام 2012 ولكنه كان معرضًا لخطر الإغلاق بسبب ضعف الإقبال.

ولكن الموظفين تمكنوا من تغيير الأمور من خلال تقديم وسيلة للتحايل الغريبة ويقال الآن أن الأعمال التجارية مزدهرة.وفي الواقع، حقق المطعم نجاحًا كبيرًا لدرجة أن المديرين اضطروا إلى توظيف المزيد من الموظفين المستعدين لصفع الزبائن قبل أو بعد الوجبة.

ونقلت "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أنه يجب على العملاء الذين يريدون أن يقوم موظف معين بتحويل خدودهم إلى اللون الأحمر أن يدفعوا رسومًا إضافية قدرها 500 ين (3.40 دولار أمريكي) .

ويقال إن الرجال والنساء، والسكان المحليين والأجانب على حد سواء، يقبلون على التجربة لدرجة أنهم يشكرون المعتدين على خدمتهم.

وستشتهر اليابان على نطاق واسع بتجارب تناول الطعام الغريبة والرائعة. إذ تم تزيين أحد المطاعم في طوكيو على هيئة قاعة دراسية في مدرسة ابتدائية، حيث يرتدي طاقم العمل ملابس المعلمين. وهناك نموذج آخر يحاكي ملجأً ملطخًا بالدماء، حيث يتم تقديم الطعام للزبائن في زنزانة ضيقة.