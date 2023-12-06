احذر تناولها في المساء.. 5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة في المساء إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري وذلك لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، وفقا لما قال خبير التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي,

فيما يلي 5 أطعمة يجب تجنبها في المساء إذا كنت ترغبين في تقليل خطر الإصابة بالسكري:

السكريات المضافة

توجد السكريات المضافة في العديد من الأطعمة والمشروبات، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة. يمكن أن يؤدي تناول السكريات المضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

الحبوب المكررة

تحتوي الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء، على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

المشروبات الكحولية

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الكحولية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين، وهي حالة تجعل الجسم أقل حساسية لهرمون الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم.

نصائح طبية

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مثل:

ممارسة الرياضة بانتظام

التحكم في وزنك

التوقف عن التدخين

الحبوب المكررة

اللحوم الحمراء

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