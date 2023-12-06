طيار يكشف أين تذهب فضلات مراحيض الطائرة؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف طيار بريطاني يدعى "فلاي ويثغاريت" عبر فيديو له على منصة "تيك توك" يشرح فيه لمتابعيه ما يحدث للبراز داخل مراحيض الطائرة في منتصف الرحلة.

ونفى غاريت الادعاءات القائلة بأن البراز يُلْقَى على السكان الموجودين أسفل الطائرة إذا استخدم شخص ما المرحاض، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ستار".

وقرر الطيار النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح ما يحدث بالضبط أسفل المرحاض عند استخدامه على ارتفاع 35000 قدم.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 300 ألف إعجاب، وقال: "عندما نقوم "بشد السيفون" داخل المرحاض في الطائرة، فإنه لا يتدفق إلى السكان بالأسفل بل يمر عبر السباكة إلى الجزء الخلفي من الطائرة ومقصورات الختم حيث يوجد الطاقم الأرضي في الطابق السفلي، وسوف يزيل كل تلك النفايات.

وتابع: "يُنَظَّف المراحيض أكثر من مرة يوميا، وهذا ينتج عنه أكثر من 320 جالونًا من النفايات".

وقال أحد المستخدمين: "لم أفكر في هذا الأمر من قبل".

وأضاف آخر: "يعتقد البعض أن البراز يتساقط من السماء".

وعلقت أخرى: "كنت أعتقد أنهم يسقطونه في المحيط".

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