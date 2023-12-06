أسباب سيلان الفم عند الأطفال أثناء النوم.. اعرف سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

استشاري طب الأطفال أمير سليمان يقول، إن سيلان الفم عند الأطفال في أثناء النوم هو حالة شائعة يمكن أن تكون مصدر إزعاج للطفل ووالديه ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لسيلان الفم عند الأطفال في أثناء النوم وبعضها قد يكون خطيرًا

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، بأن سيلان الفم عند الأطفال في أثناء النوم هو حالة شائعة، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار ويمكن أن يكون بسبب العديد من الأسباب، منها:

استرخاء عضلات الوجه في أثناء النوم مما يؤدي إلى فتح الفم والسماح للألعاب بالتدفق.

الحساسية أو نزلات البرد يمكن أن تسبب احتقان الأنف أو التهاب الحلق، مما يجعل من الصعب التنفس من الأنف.

النوم على الظهر يمكن أن يدفع الفم إلى فتحة.

تناول أطعمة أو مشروبات قبل النوم الحليب أو العصير، والتي يمكن أن تجعل اللعاب أكثر سيولة.

بعض الأدوية أدوية الحساسية أو أدوية السعال.

اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، والتي يمكن أن تؤدي إلى توقف التنفس في أثناء النوم، مما يؤدي إلى جفاف الفم.

كيفية علاج سيلان الفم عند الأطفال في أثناء النوم.

تأكد من أن طفلك لا يعاني الحساسية أو نزلات البرد.

شجّع طفلك على النوم على جانبه أو بطنه يمكن أن يساعد ذلك في إبقاء فمه مغلقًا.

تجنّب إعطاء طفلك أطعمة أو مشروبات قبل النوم، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

تحدث إلى طبيب طفلك إذا كنت قلقًا بشأن مشكلة سيلان الفم.

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