4 أعراض مبكرة تظهر على الجسم تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يُشار إلى سرطان البنكرياس باسم "القاتل الصامت" نظرًا لطبيعته الخفية وسوء تشخيصه.

وعلى عكس أنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الثدي أو سرطان البروستاتا، نادرًا ما يسبب سرطان البنكرياس أعراضًا في مراحله المبكرة، ما يجعل من الصعب اكتشافه وعلاجه.

وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، يكون السرطان قد انتشر بالفعل خارج البنكرياس، ما يجعل علاجه أكثر صعوبة، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.

ما هي وظيفة البنكرياس؟

البنكرياس عبارة عن أعضاء صغيرة مسطحة تقع خلف المعدة، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في إنتاج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات، مثل الأنسولين، الذي ينظم مستويات السكر في الدم.

يحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في البنكرياس في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتشكل ورمًا.

وهذا النوع من السرطان مميت بشكل خاص لأنه غالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متقدمة عندما تكون خيارات العلاج محدودة.

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس مميتاً؟

أحد الأسباب التي تجعل سرطان البنكرياس مميتًا هو أنه نادر نسبيًا، على الصعيد العالمي، يبلغ معدل الإصابة بسرطان البنكرياس 5.5 لكل 100 ألف للرجال و4.0 لكل 100 ألف للنساء.

ويشير معدل الإصابة المنخفض هذا إلى أن الكثيرين قد لا يكونون على دراية بعلامات وأعراض سرطان البنكرياس، ما قد يؤدي إلى تأخير في تشخيص سرطان البنكرياس.

التشخيص والعلاج

يقول الدكتور راج فيجنا فينوجوبال، استشاري أمراض الجهاز الهضمي الطبي، في مستشفى مانيبال، بنجالورو بالهند: "هناك عامل آخر يساهم في ارتفاع معدل الوفيات بسبب سرطان البنكرياس وهو عدم وجود فحص فعال، على عكس أنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الثدي أو سرطان القولون، لا يوجد اختبار فحص موصى به على نطاق واسع لسرطان البنكرياس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أعراضه البنكرياس غالبًا ما تكون غير محددة ويمكن أن تعزى إلى حالات أخرى، مثل عسر الهضم أو مشاكل المرارة.

أعراض سرطان البنكرياس

هناك بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى وجود سرطان البنكرياس، وتشمل هذه:

ألم البطن: هذا هو العرض الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس، وعادةً ما يبدأ كألم خفيف في الجزء العلوي من البطن وينتشر إلى الظهر، قد يكون الألم أسوأ بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

فقدان الوزن: يعاني العديد من الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس من فقدان الوزن غير المبرر، والذي يمكن أن يكون علامة على أن السرطان يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

اليرقان: هو اصفرار الجلد والعينين ويمكن أن يحدث عندما يسد السرطان القناة الصفراوية، مما يمنع الكبد من معالجة البيليروبين بشكل صحيح.

مرض السكري: يمكن أن يؤثر سرطان البنكرياس أيضًا على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى تطور مرض السكري.

تشخيص سرطان البنكرياس

بالإضافة إلى الاختبارات التشخيصية التقليدية، مثل الأشعة المقطعية واختبارات الدم، هناك إجراءان متخصصان يمكن أن يساعدا في تشخيص سرطان البنكرياس بدقة مثل: تصوير الأوعية الصفراوية والبنكرياس بالمنظار بمساعدة تنظير الأقنية الصفراوية والتنظير بالموجات فوق الصوتية.

نصيحة مهمة

إن إدراك علامات وأعراض سرطان البنكرياس وطلب الرعاية الطبية إذا واجهت أيًا من الأعراض يمكن أن يزيد من فرص تشخيص السرطان مبكرًا وتحسين مسار العلاج.

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