قد تلاحظها عند تزيين شجرة الكريسماس.. 6 أعراض مفاجئة تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يواجه البعض علامات حمراء تحذيرية خلال تزيين شجرة الكريسماس، ويمكنها أن تكشف عن الإصابة بالسرطان.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرض على العلامات التحذيرية التي تخبرك بإصابتك بمرض قاتل، حسب ما ذكرت صحيفة "Thesun" البريطانية.

الشعور بالدوار

يمكن أن يشهر البعض بالدوار خلال الاستعداد للاحتفال برأس السنة، وغالبًا ما يتجاهلون الأمر، ولكن استمرار الشعور بالدوخة وعدم التوازن من العلامات المحتملة التي تكشف عن الإصابة بسرطان الدم أو ورم الدماغ.

ضيق التنفس

الشعور بضيق التنفس على نحو متكرر، أو بعد أداء المهام التي عادة ما تكون خفيفة مثل تزيين شجرة الكريسماس، يعد أحد الأعراض الأولية لسرطان الرئة، أو السرطان الذي انتشر إلى أماكن أخرى في الجسم، لذا اتصل بطبيبك إذا شعرت فجأة بضيق في التنفس، أو كان التنفس مؤلمًا.

الشعور بآلام

يمكن أن يشعر بعض الأشخاص بآلام عند تعليق الأضواء حول شجرة الكريسماس أو الوصول إلى وضع النجمة في الأعلى، يشعرون بأوجاع غير مبررة ومستمرة يمكن أن تكون أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان، وغالبًا ما تشير آلام الظهر إلى سرطان البنكرياس وألم الصدر إلى سرطان الرئة.

تغير الصوت

يمكن أن يظهر على بعض الأشخاص تغير في الصوت، وغالبًا ما يكون أجش ليس بالضرورة علامة على الإصابة بنزلات البرد والحساسية أو أي عدوى أخرى، ولكن إذا استمر الأمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الحنجرة أو الحلق أو الرئة.

الشعور بالتعب

قد يعاني البعض من آلام في الجسد حتى إذا كان نشاط بدني بسيط، يمكن أن يكون أحد الأعراض الشائعة لسرطانات الدم مثل سرطان الغدد الليمفاوية، وكذلك سرطان الثدي والأمعاء والبروستاتا.

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