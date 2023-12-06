"كانت في الحديقة".. لن تتوقع ما اكتشفته أسرة في منزلها - مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أصيب زوجان في المملكة المتحدة بالصدمة عندما قيل لهما أن الصاروخ غير المنفجر الذي احتفظا به كزينة للحديقة كان في الواقع قنبلة حية.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، اعتقد سيان وجيفري إدواردز، من ميلفورد هافن، بيمبروكشاير، أن ما وجداه في الحديقة قنبلة "وهمية" لا تمثل خطرا.

وتلقى الزوجان الخبر الصادمة من شرطي، قال إنه سيحتاج إلى إبلاغ وزارة الدفاع.

وقال إدواردز، البالغ من العمر 77 عاما :"لم ننم ولو غمزة طوال الليل، قلت لوحدة إبطال مفعول القنابل: لن نغادر المنزل، سنبقى هنا".

وأضاف: "قلت لوحدة إبطال مفعول القنابل: لن نغادر المنزل، سنبقى هنا. إذا ارتفع مستوى الصوت، فسنصعد معه".

القنبلة تم نقلها إلى مقلع مهجور في قلعة والوين، وتم دفنها بخمسة أطنان من الرمال وتم تفجيرها، وأظهرت الاختبارات التي أجراها فريق إبطال مفعول القنابل أن القنبلة الحية كانت بها شحنة قليلة جدًا، حيث تعود إلى القرن التاسع عشر.

وقال إدواردز إن عائلة موريس، التي كانت تملك المنزل وعثرت على القنبلة قبل 100 عام، أخبرته بتاريخ القطعة، واشترى السيد إدواردز وزوجته المنزل في عام 1982.

وقال إدواردز إن الحفرة التي وُضعت فيها القنبلة قد تم ملئها الآن، مع إعادة ترتيب أواني الزهور لتغطيتها.

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