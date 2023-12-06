6 بدائل غذائية لسد جوع الشتاء وتجنب زيادة الوزن.. صحية وهتساعدك تخسي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتناول الأغلبية الطعام بصورة كبيرة خلال فصل الشتاء للشعور بالدفء، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتظل النساء تبحث عن بدائل صحية للأطعمة الدسمة، للتغلب على جوع الشتاء ولتجنب زيادة الوزن، خاصةً خلال اتباع نظام نظام غذائي للرجيم.

أغذية صحية في الشتاء

أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«هن»، أن تناول الطعام في فصل الشتاء، يجب أن يكون بحرص مع تضمين أنواع أغذية معينة من الأطعمة الصحية لمتبعي الرجيم، متضمنة السعرات الحرارية للجسم، مشددًا على ضرورة تجنب الحصول على وصفات غير موثوق بها، تجنبًا للتعرض لأزمات صحية، مستعرضا بعض الأطعمة اللازمة لنظام غذائي صحي لفصل الشتاء.

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الخضراوات ذات الأوراق الداكنة

تضمن الخضراوات ذات الأوراق الداكنة البروكلي والقرنبيط والجرجير، فهي خضراوات منخفضة السعرات الحرارية ومثالية لإنقاص الوزن، وتساهم في حماية الجسم من الزيادة غير الطبيعية.

الأطعمة المخمرة

تشمل كل من الزبادي والخبز المخمر، إذ يساعد على تعزيز حرق الدهون، إذ تشمل الأطعمة الألياف الطبيعية التي تعمل على إنقاص الوزن بصورة صحية.

تناول الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على سعرات حرارية قليلة تساعد على سد الشهية، إذ أنها فاكهة مشبعة تجعلك ممتلئًا لبعض الوقت.

الشوكولاتة واللوز

يحتويان على كمية من البروتينات، لأنهما تحتويان على كمية جيدة من السعرات الحرارية، التي تعمل على تقليص الدهون.

البذور الصحية لتقليل الوزن

بذور القاطونة:

تساعد على فقدان الوزن والشعور بالامتلاء، وتخفيض مستويات الكوليسترول، إذ يقلل من مستواه في الدم، كما تعمل على المحافظة على صحة القلب.

بذور الكتان للتنحيف:

تعمل على إنقاص الوزن وتقليل السمنة، وتعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تعمل على إنقاص الوزن.

بذور الشيا:

ضرورية لمن يعاني من الجوع وزيادة السعرات الحرارية، إذ أن بها احتياجاتنا اليومية من الألياف، وتنظم الكوليسترول في الدم، وتساعد على خسارة الوزن.