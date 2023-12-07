حمو بيكا يحتفل بسبوع ابنته والجمهور يتفاعل معه.. «فرحة الأب لا توصف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في فرحة وبهجة، احتفل مؤدي الأغاني الشعبية حمو بيكا، بمولودته الأولى في إحدى القاعات الخاصة، وشارك فعاليات السبوع عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وسط تفاعل كبير من متابعيه.

سبوع بنت حمو بيكا

قدم متابعو حمو بيكا، التهنئة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: «يا رب ارزق كل مشتاق»، «ما شاء الله»، «ربنا يرزقك كل الخير والفرح»، «حقيقي أجمل حاجة فرحة الأب ببنته»، «ربنا يرزقك السعادة والحب»، «فرحة الأب لا توصف»، متمنين له الخير والسعادة دومًا.

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حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى

كان قد نشر حمو بيكا صورته مع ابنته دون الكشف ع وجهها، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب، ويجعلها سند ليا، ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن».