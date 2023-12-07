هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفراولة.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند سامي

تعمل الفراولة على تعزيز صحة القلب والدماغ والأمعاء، لمحتواها العالي من التغذية ومضادات الأكسدة.

ولكن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الفراولة كل يوم؟ وما فوائدها الصحية، والمخاطر المحتملة التي يجب الانتباه إليها، وكيف يمكنك الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي صحي، وفقاً لموقع” eating well “.

-الفوائد الصحية للفراولة

أنها قد تقلل الالتهاب:

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وهي عوامل طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب المزمن والمشاكل الصحية المرتبطة به، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة قد تساعد في منع وإدارة الحالات المرتبطة بالالتهاب، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

أنها قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

بفضل مستوياتها العالية من المركبات المحبة للقلب مثل الأنثوسيانين، وتظهر الأبحاث أن الفراولة يمكن أن تساعد في حماية نظام القلب والأوعية الدموية من خلال دعم ضغط الدم الصحي ومستويات الكوليسترول، وهذه الفوائد الصحية للقلب تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب.

أنها قد تعزز صحة الدماغ:

تشير الدراسات الى يمكن أن تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الفراولة في تعزيز صحة الدماغ "والتي تعمل كمضادات للأكسدة "في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية مع تقدمك في العمر، وتعزيز صحة الدماغ ودعم الحدة العقلية.

قد تعزز عملية الهضم:

بفضل محتواها العالي من الألياف، قد تساعد الفراولة في دعم الهضم الصحي، ومنع الإمساك، وتغذية البكتيريا المفيدة في أمعائك، حسبما خلصت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة"Nutrients".

تنظيم مستويات السكر في الدم:

تشير الدراسات إلى أن الفراولة قد تساعد في تقليل استجابة الأنسولين وتحسين مقاومة الأنسولين، كما يساعد محتواها العالي من الألياف على إبطاء امتصاص السكر، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتنظيم مستويات السكر في الدم.

هل الفراولة آمنة للجميع لتناول الطعام؟

الفراولة آمنة بشكل عام لمعظم الناس، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية تجاه الفواكه المماثلة، قد يؤدي استهلاك الفراولة أحيانًا إلى ردود فعل تحسسية، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن ردود الفعل التحسسية تجاه الفراولة هي عدم تحمل غذائي أكثر من رد فعل تحسسي نموذجي.

هل الفراولة جيدة لبشرتك؟

تحتوي الفراولة على ثروة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C، الذي يدعم إنتاج الكولاجين وصحة الجلد، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على محاربة الجذور الحرة التي تساهم في شيخوخة الجلد، مما يجعل الفراولة إضافة مرحب بها لنظامك الغذائي للحصول على بشرة صحية ومشرقة.

هل تساعد الفراولة في عملية الهضم؟

الفراولة غنية بالألياف الغذائية التي تدعم الهضم الصحي، تعمل هذه الألياف على تعزيز انتظام الهضم، وتمنع الإمساك، وتغذي البكتيريا المفيدة في أمعائك، إن إضافة الفراولة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على جهازك الهضمي في أفضل حالاته.

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