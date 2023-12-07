لسبب صادم.. سائق تاكسي يدهس سرب طيور - وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، ألقت الشرطة في اليابان القبض على سائق قائد سيارة أجرة "تاكسي" في طوكيو، بعد أن دهس سربا من الحمام عمدا وقتل واحدا، بحجة أنه كان غاضبا من وجود الطيور على الطريق.

وقال متحدث باسم شرطة طوكيو إن أتسوشي أوزاوا (50 عاما) "استخدم سيارته لقتل الحمام، وهو ليس حيوان صيد" في العاصمة اليابانية، وتم اعتقاله لانتهاكه قوانين حماية الحياة البرية، وفق موقع scmp.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أوزاوا خرج مسرعا من إشارة المرور عندما تحولت إلى اللون الأخضر، واصطدم بسيارته الأجرة بسرب من الطيور بسرعة 60 كيلومترا في الساعة.

ودفع صوت المحرك أحد المارة المتفاجئ إلى الإبلاغ عن الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة طوكيو طلبت من طبيب بيطري تشريح جثة الحمامة، وحدد سبب الوفاة على أنه جاء نتيجة صدمة مؤلمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أوزاوا قوله للمحققين: "الطرق ملك للبشر، لذا كان ينبغي للحمام أن يبتعد عن الطريق".

ووصفت الشركة سلوك المتهم بأنه "خبيث للغاية"، قبل أن تقرر اعتقاله.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل، تصرف سائق التاكسي، وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس "رائع، أن يعلم الناس أنه يمكن أن يتم القبض عليك بتهمة دهس حمامة"، بينما كتب آخر "كان من الممكن أن يطلق بوق سيارته أو شيء من هذا القبيل، لكن قتل الطيور عمداً؟ هذا تجاوز للحدود وفعل قاس للغاية".

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