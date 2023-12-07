كيف تتعرف على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب عصبي بيولوجي يؤثر على قدرة الشخص على التركيز والانتباه والتحكم في السلوك، ويعاني الأشخاص المصابين بـ ADHD من صعوبة في التركيز على المهام، والتحكم في اندفاعهم، وتنظيم سلوكهم.

وقال الدكتور ماتياس رودولف أن اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه، هو اضطراب أيضي عصبي بيولوجي، يرجع إلى عوامل وراثية، مشيراً إلى أن الدماغ تعاني من التحفيز الزائد المستمر، مع اختلال التوازن بين المواد الناقلة "الدوبامين" و"النورإبينفرين".

صعوبة التركيز والتخطيط

وأشار أخصائي الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي الألماني أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين تتمثل في قلة الانتباه، وضعف التركيز، وكثرة الحركة والاندفاع والتصرف، وفقاً للغريزة وصعوبة التخطيط المنهجي للحياة اليومية، بالإضافة إلى النسيان والأرق وأحلام اليقظة والتقلبات المزاجية.

وتشمل العلامات أيضاً ممارسة الرياضة بشكل مفرط أو شرب الخمر وتعاطي المخدرات. وفي بعض الأحيان ينهي المرضى علاقتهم العاطفية دون سابق إنذار أو يتركون وظائفهم على نحو مفاجئ.

أعراض اضطراب فرط الحركة

صعوبة التركيز.

الاندفاعية.

فرط النشاط.

البرنامج العلاجي

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض والعلامات للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

وأضافت الدكتورة كارولين تسيمرمان أن البرنامج العلاجي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يشمل العلاج الدوائي، مثل الأدوية، التي تؤثر على "الدوبامين" و"النورإبينفرين" في المخ، ما يساعد على التركيز بشكل أفضل.

واستكملت أخصائية طب الأعصاب الألمانية أن البرنامج العلاجي يتضمن أيضاً الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، والذي يساعد المريض على تنظيم حياته، والتخطيط لها بصورة أفضل.

مجالات العمل المناسبة

ومن جانبه، أشارت تسيمرمان إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتمتعون ببعض المميزات، حيث يمكنهم مثلاً التركيز بشكل مفرط عندما يجدون شيئاً مثيراً لاهتمامهم. لذا فهم مديرون مثاليون للأزمات، ويصبحون مستقلين عندما لا يعرف الآخرون ما يجب عليهم فعله.