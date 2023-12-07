الامارات | وفاة عازف الغيتار ديني لاين أحد مؤسسي «مودي بلوز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي (الثلاثاء) عن 79 عاماً عازف الغيتار البريطاني ديني لاين، أحد مؤسسي فرقة «مودي بلوز» في ستينات القرن العشرين والمشارك في تأسيس فرقة «وينغز» مع بول وليندا مكارتني بعد انفصال فرقة «بيتلز»، على ما أعلنت زوجته إليزابيث هاينز.

وأبدى بول مكارتني، في منشور عبر «إنستغرام»، «حزناً كبيراً لوفاة زميله السابق في فرقة وينغز» التي شكّلها سنة 1971 مع زوجته ليندا مكارتني، بعد انفصال فرقة «بيتلز» الشهيرة في عام 1970.

ووجّه مكارتني تحية للاين، واصفاً إياه بـ«المغني وعازف الغيتار الاستثنائي»، وتطرّق إلى أغنية «مال أوف كينتاير» (1977) التي ألّف كلماتها معه. وُلد ديني لاين في أكتوبر 1944، وأسس فرقة «مودي بلوز» سنة 1964 مع عازف البيانو مايك بيندر. ولاتزال فرقة الروك هذه نشطة رسمياً رغم وفاة أغلبية أعضائها الأصليين. وتحدّث مكارتني عبر «إنستغرام» عن «ذكريات مذهلة خلال المرحلة التي أمضاها مع ديني عندما كانت فرقة بيتلز في جولة موسيقية مع مودي بلوز». وترك لاين «مودي بلوز» في عام 1965 بعد إصدار أول ألبوماتها.