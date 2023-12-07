3 أجهزة كهربائية قاتلة في منزلك.. كيف تحمي أسرتك من خطرها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يختبئ داخل كل منزل، بين تفاصيل الأجهزة الكهربائية التي لا مفر من استخدامها، غاز قاتل صامت قد يودي بحياتك في لحظة واحدة، فبين طرفة عين وانتباهها، انضم كثير من الضحايا لتعداد الموتى، بسبب هذه الأجهزة، بسبب الاختناق من غاز أول أكسيد الكربون.

استنشاق غاز أكسيد الكربون، من الأسباب التي قد تنهي حياتك، خاصة أنه لا رائحة له، ويوجد عادًة في الدخان الناتج من بعض الشاحنات والمواقيد، والأجهزة الكهربائية ويسمم الأشخاص والحيوانات في حالة استنشاقه.

3 أجهزة كهربائية قاتلة في منزلك

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، فهناك 3 أجهزة كهربائية قاتلة في منزلك، على النحو التالي:

- السخانات.

- الشوايات.

- الدفايات

ما أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون؟ً

غالبأ ما تكون أعراض أول أكسيد الكربون، شبيهة بأعراض الإنفلونزا، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الأعراض الأكثر شيوعا للتسمم بأول أكسيد الكربون:

الصداع.

الدوخة.

الضعف.

اضطراب المعدة.

التقيؤ.

ألم الصدر.

الارتباك.

الإغماء.

الموت.

ويمكن أنُّ يموت الأشخاص النائمون من التسمم بأول أكسيد الكربون قبل ظهور الأعراض عليهم.َ

من هم المعرضون لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون؟ّ

كل شخص معرض لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون، وفي مقدمتهم:

الأطفال الرضع.

كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة، أو فقر الدم.

المصابون بالمرض جراء التعرض لأول أكسيد الكربون.

من يعانون من مشكلات في التنفس.

كيف يمكنني الوقاية من التسمم بأول أكسيد الكربون في منزلي؟

في منزلك افحص البطارية أو استبدلها عند تغيير الوقت كل ربيع وخريف.

ركب جهاز الكشف عن غاز أول أكسيد الكربون، إذ يعمل بالبطارية بشكل دائم أو يعمل بالبطارية احتياطي.

احرص على صيانة نظام التدفئة وسخان المياه وأي أجهزة أخرى تعمل بالغاز أو الزيت.

استخدام سخانات محمولة كيميائية بدون لهب في الداخل.ً

إذا شممت رائحة من ثلاجتك التي تعمل بالغاز، فاحرص على الاستعانة بخبير لصيانتها، فيمكن أن تعني الرائحة المنبعثة التي تعمل بالغاز أن هناك تسرب.

عند شراء معدات تعمل بالغاز، لا تشتري سوى المعدات التي تحمل ختم سلامة الأمان.

كيف تتعاملي مع الأجهزة القاتلة في منزل؟

إليكِ عدة نصائح وفقًا لمركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية:

- اتبعي دائمًا إرشادات التشغيل على الأجهزة أو الموجودة في الدليل.

- إذا كان لديك جهاز سخان غاز مفتوح، قومي بتقييد استخدامه.

- ضعي السخانات بجانب نافذة للتهوية.

- نظفي المدفأة الموجوة بالسخانات عند توقفه.

- لا تتركي سخان الغاز يعمل عند النوم.

- تجنبي حرق القمامة أو الأوراق بجانب الأجهزة.

- اختاري مكان مفتوح للشواء.

- لا تتركي الشواية مشتعلة بالأماكن المُغلقة لفترات طويلة.

- ضعي الشواية على سطح ثابت مقاوم للحرارة.

- ضعي مروحة بجانب الشوايات لتجنب السخونة.

- لا تستخدمي مواد حارقة لإشعال الفحم.

- تفقدي أنبوب الغاز بالشواية بشكل دوري.

- احرصي على تنظيف الدفايات بشكل مستمر.

- احفظي الدفايات بمكان جاف.

- افحصي الأجهزة الكهربائية من قبل المختصين بشكل دوري للتأكد من صمامات الغاز.

- فتح النافذة عند استخدام الدفاية، حتى تتجنبي الاختناق.

- ضعي الدفايات بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

- تجنبي وضع الدفاية بجانب الوصلات الكهربائية، أو على الأقمشة سريعة الاشتعال.