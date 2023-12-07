"وضعية الدعم".. ما سر جلوس مضيفات الطيران على أيديهن عند الإقلاع والهبوط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تجلس مضيفات الطيران على أيديهن عند الإقلاع والهبوط لأسباب تتعلق بالسلامة، تُعرف هذه الوضعية باسم وضعية الدعم، وهي تهدف إلى إبقاء الجسم في وضعية صلبة حتى إذا حدث أي تأثير غير متوقع في أثناء الإقلاع أو الهبوط.

ووفقًا لما جاء في "ديلي ستار" خلال الإقلاع والهبوط، تتعرض الطائرة لمجموعة من القوى الديناميكية، بما في ذلك التسارع والفرملة، ويمكن أن تؤدي هذه القوى إلى حركة الجسم بشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى الإصابة.

وأوضحت مضيفة طيران على تطبيق "تيك توك" عن السبب وراء وضعية الجلوس الغريبة للمضيفات خلال إقلاع وهبوط الطائرة، والتي تنطوي على جلوس المضيفات على أيديهن.

وأظهر مقطع الفيديو نشرته المضيفة على حسابها والذي يحمل اسم @_hennylim_ مضيفتين تتجولان حول مقصورة الطائرة قبل أن تجلسا في المقاعد المخصصة لهما، وتضعان أيديهما تحت فخذيهما. وأوضحت بصوت عالٍ سبب قيامهما بذلك. وقالت: "لماذا يجلس طاقم الطائرة على أيديهم في أثناء وجودهم في مقاعدهم المتحركة؟ هل تساءلت يوماً لماذا يجلس طاقم الطائرة بهذه الطريقة في أثناء الإقلاع والهبوط؟".

وأشارت المضيفة إلى أن هذه الوضعية يطلق عليها وضعية الدعم، وتتضمن ربط حزام الأمان على نحو آمن، والجلوس في وضع مستقيم، والجلوس على اليدين وراحتي اليدين لأعلى والإبهامين مطويتان.

والأذرع مفكوكة والقدمان مسطحتان على الأرض. والهدف هو إبقاء الجسم في وضعية صلبة حتى إذا كان هناك أي تأثير من حالة طوارئ غير مخطط لها، فإن الجسم يتضرر بشكل أقل. وهذا يبقي حركة الجسم مقيدة بحيث تكون هناك فرصة أقل للإصابة إذا كان هناك تأثير.

لذا يجب أن يكون المضيفون قادرين على مساعدة الركاب في حالة الطوارئ، والحفاظ على سلامتهم أمر مهم.

واختتمت المضيفةواختتمتهذا الوقت، سيخضعون أيضاً إلى "المراجعة الصامتة" التي تؤهلهم لحالة الطوارئ عند كل إقلاع وهبوط. وهذا يشمل التعرف على معدات الطوارئ في الموقع، وتشغيل الباب، والأوامر المعطاة وأي شيء من القرائن المرئية خارج الطائرة".