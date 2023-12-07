7 آيات قرآنية تأثيرها قوي على الأبناء والمنزل.. «مش هيدخل بيتك الهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تدعو الأمهات لأسرهن بالتوفيق والنجاح، لذلك يبحثن دومًا عن آيات قرآنية لترديدها أثناء الدعاء لهم، لتيسير الحال وتفريج الهموم، إذ أنها تريد دومًا أن تراهم في أحسن حال، لذا نوضح 7 آيات قرآنية تفيد في دعاء الأم للأبنائها لتحرسهم في طريقهم.

بركة دعاء الأم

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح لـ«الوطن»، إن فضل دعاء الأم كبير، وأن الأدعية المستوحاة من آيات القرآن الكريم كثيرة، لذا يجب أن تقتضي بها الأمهات: «يُستحب الدعاء دومًا من قبل الأم لبركة المنزل والبيت، فكما قال الرسول أمك ثم أمك، فيجب وجودها في كل شيء، والاقتداء بأدعية القرآن وينصح بترديدها، إذ ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء يجيب لكل من ينادي باسمه».

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أدعية قرآنية مستجابة

بحسب محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا آيات قرآنية للدعاء للأبناء، «عشان ربنا يطرح البركة والرزق في البيت، لازم الأمهات تدعي بالآيات القرآنية ديه»، جاءت من ضمن الآيات القرآنية:

- «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» سورة يونس، الآية رقم 107.

- «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها» سورة هود، الآية رقم 6.

- «مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» سورة فاطر، الآية رقم 2.

- «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا»، سورة الطلاق الآية 7.

آيات قرآنية للحفاظ على الأبناء

هناك آيات قرآنية يجب المداومة عليها لصلاح حال المنزل وأولادك، وهي كالتالي:

- «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

- «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ».

أدعية للتغلب على الهم والغم

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عبر برنامجه «أنت تسأل ومصطفى حسني يجيب»، إن دعاء الأم بفضل الله مستجاب، وهناك بعض الأدعية للأبناء:

- رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا رب أن تحفظ أبنائي من كل سوء.

- اللهم اسألك أن تقسم لهم الخير في كل طريق، وأن تصرف عنهم السوء، وأن تبلغهم آمالهم، وأن توفقهم في دراستهم وتعليمهم، وأن تبارك فيهم وعليهم.