كيف تتخلصين من ثلج الفريزر في 5 دقائق؟.. فني كهربائي يوضح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفريزر الجزء الأهم من الثلاجة، إذ يحافظ على تجميد المواد الغذائية لفترات طويلة، فمع مرور الوقت قد يتكون الثلج على جدرانه، ولا تعرف ربة المنزل كيفية إصلاحه لعدم إتلاف الفريزر، وتنظيفه في وقت قليل، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن»، بعض الطرق السريعة لإذابة الثلج من الفريزر في دقائق معدودة.

سبب تراكم الثلج في الفريزر

من جانبه أوضح عبد المنعم أحمد، فني كهربائي، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن تراكم الثلج في الفريزر يأتي بسبب أنه عندما تفتح أبواب الفريزر، يتفاعل الهواء في درجات الحرارة بين البرودة والسخونة المختلفة، وهو ما يجعل الثلج يتكون: «لما بنفتح الباب الهوا بيكون ساخن والتلاجة جوها بارد فده بيعمل تكاثف لبخار الماء»، فيتجمد الثلج على أطراف الفريزر.

أضرار تراكم الثلج في الفريزر

وأضاف أنه توجد أضرار كثيرة عند تراكم الثلج في الفريزر تتمثل في التالي:

- يتسبب الثلج المتراكم داخل الفريزر في زيادة الوقت المطلوب لتجميد المأكولات.

- يتم تجميد الأشياء بصعوبة ويؤثر على جودتها.

- يغير الثلج المتراكم من رائحة الطعام.

- يتم انخفاض مستوى أداء الفريزر.

- يؤثر على درجات حرارة الثلاجة.

تنظيف الفريزر من الثلج

وأوضح أنه بعدة خطوات يتم التخلص من الثلج الذي داخل الفريزر عن طريق: «وقفي زرار الفريزر، خرجي الأكل، واستني يسيح التلج، وحطي مناشف في الفريزر عشان تمتص المياه بسهولة وميأثرش على التلاجة والكهربا».

كيف أذوب الثلج بسرعة في الفريزر

على حسب قوة تماسك الثلج، نظفى الفريزر، وعبر «أحمد»: «حطي قطعة من القماش في محلول ملعقة كبيرة من صودا الخبز و4 أكواب ماء دافئ»، افحصى الفريزر مرة أخرى بعد 5 دقائق، ثم أعيدى المواد الغذائية إليه مرة أخرى، وبذلك يتم تنظيف الفريزر من الثلج نهائيًا. الماء الساخن لتنظيف ثلج الفريزروبحسب

- فرغي الفريزر من جميع المواد الغذائية.

- ضعيها في مكان بارد أو في كيس حافظ للبرودة.

- افصلي الفريزر عن التيار الكهربائي وافتحي بابه.

- املأي وعاء كبير بالماء الساخن.

- ضعي الماء الساخن داخل الفريزر، وانتظري لمدة خمس دقائق.

- امسحي الفريزر بقطعة قماش نظيفة وجافة وأعد المواد الغذائية إلى مكانها، وهذه أحد طرق التخلص من الثلج المتراكم.

إزالة الثلج من الفريزر بالملح

استخدام الملح

- أفرغي الفريزر من جميع المواد الغذائية.

- رشي الملح بكثافة على الثلج في الفريزر.

- بعد خمس دقائق اتركي الثلج يذوب بفعل الملح.

- امسحي الفريزر بقطعة قماش نظيفة وجافة وأعد المواد الغذائية إلى مكانها، من الطرق السهلة لإذابة الثلج من الفريزر في خمس دقائق.