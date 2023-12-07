دراسة جديدة: الأطعمة الدهنية تضعف وظائف الدماغ والأوعية الدموية عند التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الدهنية، خلال فترات التوتر، يضعف قدرة الجسم على التعافي من آثار التوتر.

وبحسب دورية "فرونتيرز إن نيوتريشن"، أن الباحثون أجروا تجربة تحاكي التوتر اليومي، وأظهرت أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، قبل نوبة الضغط النفسي، يقلل من أكسجة الدماغ، ويسبب ضعف وظيفة الأوعية الدموية لدى البالغين.

كما شارك مجموعة من الشباب الأصحاء، وحصل كل مشارك على قطعتين من الكرواسون بالزبدة كوجبة إفطار.

وبعد ذلك طُلب منهم إجراء عمليات حسابية ذهنية، وزيادة السرعة لمدة 8 دقائق، وتنبيههم عندما يقدمون إجابة خاطئة. وفي الوقت نفسه، كان بإمكان المشاركين رؤية أنفسهم على الشاشة أثناء قيامهم بالتمرين.

واكتشف الباحثون أن تناول الأطعمة الدهنية عند التعرض للإجهاد الذهني يقلل من وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.74%.

وأصبح العلماء قادرين على اكتشاف انخفاض مرونة الشرايين لدى المشاركين، لمدة تصل إلى 90 دقيقة بعد انتهاء الحدث المجهد، بعدها عاد إلى طبيعته.

وأوضح جيت فيلدهوزن أستاذ علم النفس البيولوجي في جامعة برمنغهام: "لقد نظرنا إلى أشخاص أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، ورأينا مثل هذا الاختلاف الكبير في كيفية تعافي أجسادهم من التوتر عندما يأكلون".

وأشار أن "الأطعمة الدهنية أمر مذهل، بالنسبة للذين لديهم بالفعل خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تكون التأثيرات أكثر خطورة".