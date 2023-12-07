تصيبهم بمتلازمة الشاشة الإلكترونية.. احذر أجهزة خطيرة في منزلك تضر الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا يخلو منزلا من الأجهزة الكهربائية الذكية، والتي رغم أهميتها إلا أنها تشكل مخاطر صحية كبيرة على صحة الأطفال، إذ أنها مصدر أساسي للانبعاثات الكهرومغناطيسية التي تسبب أضرارا تبدو غير مرئية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أضرار الأجهزة الكهربائية وكيف تؤثر على الصحة؟ وكيفية تجنب تأثيراتها والوقاية منها؟

أضرار الأجهزة الإلكترونية على الأطفال

الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية سطلت الضوء على الأضرار الصحية والسلوكية على الأطفال جراء استخدام الأجهزة الإلكترونية، إذ تتضمن أضرار بالسلب على المخ والشعور بآلام الرقبة وأضرار سلوكية تحدث تشتتا في الانتباه بالإضافة إلى الإحساس بالقلق والعزلة والانطواء، وعبر المهندس خالد يسري، الخبير التقني للتكنولوجيا، في حديثه لـ«هُن»، أن الهواتف المحمولة والتليفزيون تشكل خطرًا على صحة الأطفال بمقدار استخدامها.

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الأجهزة الإلكترونية خطر كبير

أوضح «يسري»، أن مقدار القرب من الأجهزة الإلكترونية يجب أن يكون حوالي 3 بوصة، وفترة الجلوس أمامها يتواوح من ساعة إلى ساعتين وخاصة أجهزة الكمبيوتر.

أما عن أضرارها الصحية، أوضح أحمد كامل أخصائي المخ والأعصاب خلال حديثه لـ«هُن»، أنّ الانبعاثات الضارة من الأجهزة قد تصيب الأطفال، بمتلازمة الشاشة الإلكترونية التي تؤثر الضغط على الدماغ: «خلل في النظم البيولوجية يضر بالجهاز العصبي للأطفال قد يحدث ويسبب ضعف التركيز، ويقل مستواهم التعليمي، لذا يجب عدم التعرض كثيرًا ومباشرةً».

الوقاية من تأثير الأجهزة الإلكترونية

الموجات الكهرومغناطيسية تنتج من أي جهاز يتم تشغيله بالكهرباء، إذ تدخل الأشعة بطريقة سريعة إلى داخل أجسامهم وقد تضر بها، لذلك يجب إتباع التالي، بحسب ما ذكره موقع «دويتشه فيله»، من احتياطات وقائية يمكن إتباعها لتقليل الموجهات الكهرومغناطيسية:

- من المهم للوالدين معرفة تأثير استخدام الهواتف المحمولة لدى الأطفال.

- يجب استبدال أجهزة المحمول بالألعاب التي لا تحتاج إلى كهرباء.

- للحفاظ على صحتهم يجب منع استخدام الهواتف لأكثر من ساعتين.

- يجب وضع الهواتف المحمولة بعيدًا عن غرفة النوم.

- عدم النوم في أماكن التليفزيون وأجهزة الماكواة.