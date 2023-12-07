تلاميذ مدرسة بالشرقية يختارون الرئيس خلال محاكاة للانتخابات.. درس في حب مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مصر يا أم الدنيا، قلبي وروحي وعقلي، الله يزيدك عزة ويزيدك أمان، بحياتي أحميكِ وبروحي أفديكِ»، على ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وصوت سوزان عطية وتوفيق فريد، بدأ اليوم في مدرسة ههيا الرسمية للغات الجديدة بالشرقية، تدق ألحان الوطنية في جميع الفصول، ليعلن عن محاكاة لفعاليات يوم انتخابي يشاركون من دافع الواجب الوطني، ليضرب الأطفال أروع الأمثلة في حب الوطن، رافعين علم مصر، بالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات الرئاسة بالداخل.

محاكاة ليوم انتخابي في مدرسة بالشرقية

وقف التلاميذ بأعلام مصر، يعبرون بفطرتهم عن حبهم لوطنهم، خلال محاكاة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمن أنشطة المدرسة، وقالت غادة عبد السلام، مديرة إدارة المدرسة، لـ«هُن»، إن الفعالية شكلا من أشكال التوعية، لحدث يأتي كل فترة، بهدف إعداد جيل واعي يعرف حقوقه وواجباته: «الأطفال الصغيرين عرفناهم معنى الانتخابات، ويعني إيه صندوق انتخابي واللجنة الانتخابية».

فعاليات اليوم الانتخابي

في إطار حرص المدرسة على التنشئة الديمقراطية لتلاميذها، وزرع حب الوطن في قلوبهم، اصطف الأطفال لإدلاء بأصواتهم، لتعليمهم أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ اهتمت المدرسة بأدق التفاصيل: «عملنا من خامات البيئة صندوق شفاف، عشان منلوثش البيئة بالمخلفات ونستخدمه مرة أخرى، وكان دليل على أن عملية الانتخابات شفافة وفيها شفافية، وغلفناه بعلم مصر، لتعليمهم أن أصواتهم أمانة وتؤثر في تحديد مستقبل مصر»، بحسب مديرة المدرسة.

ارتسمت وجوههم بملامح تعبر عن السعادة، لمشاركتهم في هذا الحدث الوطني المهم، بحسب «غادة»: «مدرسات التربية والطفولة وصلوا لهم المعلومات ببساطة، وعرفوهم المعاني وخطوات الانتخاب، وكيلة الأنشطة إيمان أبريشا، ووكيلة رياض الأطفال منيرة ريا، كانت مع المدرسات اللي هما العامل الأهم عشان نعلم الأولاد»، وظهر الأطفال بصورة ناتل إعجاب الجميع.

علم ولجنة وتصويت

شاركت المدرسة مقطع فيديو من فعاليات اليوم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومن خلاله ظهرت لقطات توافد الناخبين على اللجان، وبين السلام والمحبة والترحيب والإدلاء بالأصوات، كانت المشاهد الوطنية، تعبر عن فرحة الأطفال بالنشاط، ومشاركتهم في محاكاة الحدث الوطنى المهم، آملين أن يكونوا رجال ونساء مسؤولين في المستقبل.