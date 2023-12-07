هل الوسابي محارب للخرف؟ دراسة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك دراسة يابانية جديدة، توصلت إلى أن الوسابي، وما يعرف بالبهار الأخضر الذي يضاف إلى السوشي، يمتلك قوى تعزز الذاكرة، والذين تناولوا هذا البهار قفزت درجات ذاكرتهم بمعدل 18% بعد 3 أشهر.

ووفقًا لـ "هيلث داي" يقول روي نوشي، الباحث الرئيسي من جامعة توهوكو: "إن قوة النتائج فاجأت فريق البحث، على الرغم من حقيقة أنها استندت إلى عدد صغير من المتطوعين الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة".

وخلال الدراسة، تم تقسيم 72 متطوعاً يتمتعون بصحة جيدة أعمارهم بين 60 و80 عاماً إلى مجموعتين، تناولت إحداهما 100 ملج من مستخلص الوسابي في وقت النوم، بينما تناول الباقون دواء وهمياً.

وبعد 3 أشهر، شهدت مجموعة البهارات، تعزيزاً في الذاكرة القصيرة والطويلة المدى، بناءً على الاختبارات القياسية: للمهارات اللغوية، والتركيز، والقدرة على تنفيذ مهام بسيطة.

وأثناء الدراسة توصل الباحثون أن الذين تناولوا الوسابي قفزت درجات ذاكرتهم بمعدل 18%، وسجلوا في المتوسط 14% أعلى من مجموعة الدواء الوهمي بشكل عام.

وفي هذا الصدد افترض الباحثون أن مركب 6-MSITC الذي يوجد في الوسابي يقلل من مستويات الالتهاب والأكسدة في الحصين، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة.

كما عمل فريق جامعة توهوكو لاختبار الوسابي على فئات عمرية أخرى، واستكشاف ما إذا كان يمكن للتوابل أن تبطئ تراجع الذاكرة لدى مرضى الخرف.

وبناء عليه، تكفي مسحة بسيطة من معجون الوسابي، الذي يُقَدَّم مع السوشي للحصول على جرعة الـ 100 ملغ، التي اُسْتُخْدِمَت في التجربة.