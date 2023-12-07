التشيك تسجل 2000 حالة إصابة بكوفيد يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشف موقع "نوفينكي" الإخباري التشيكي أن التشيك على شفا جائحة أمراض تنفسية، حيث أن مرض كوفيد-19، حالياً أكثر أشكال العدوى شيوعاً.

كما أن هناك حالياً حوالي ألفي حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، في البلاد، يومياً، حسب "إذاعة براج" التشيكية يوم الأربعاء.

وخلال السنوات الماضية، فإن معظم المرضى لا يعانون من مضاعفات خطيرة، كما أن علاج المرضى في المستشفيات أمر غير معتاد، حسب الموقع الإخباري التشيكي.

جدير بالذكر أن وصل معدل الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة 1457 مريضاً، لكل 100 ألف من السكان، ويحدث الوباء عندما يتجاوز عدد المرضى ما بين 1600 و1700.