قصة حب عمار الشريعي وميرفت القفاص.. بدأت بـ«صفقة» وتكللت بالزواج في 72 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحن مميز وعُرب ذات إيقاع جذاب، تميزت بها ألحان الموسيقار عمار الشريعي، أحد أهم أعمدة الموسيقى في مصر والعالم العربي، ورغم أنه وُلد كفيفًا، قرر أن يدون نوتة الألحان بقلبه، ليتجاوز الإعاقة البصرية، ويؤلف بعبقرية ألحانا خلدت في نفوس الجميع، لكن رحيله ترك حزنا كبيرا في نفوس عائلته، إذ لم يفارق أسرته يوما، وكان الترابط والحب بينهما وثيق للغاية، خاصةً زوجته التي تتجدد آلام الفراق لديها اليوم، تزامنا مع ذكرى وفاة الشريعي.

عمار الشريعي.. من الميلاد للإبداع

علامة فنية بارزة أثرت ألحانه في القلوب، رغم ميلاده فاقدا للبصر، إذ ولد عمار الشريعي في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، يوم 16 أبريل عام 1948، فلم ير ولو للحظة واحدة ملامح الدنيا، لكن تحدى إعاقته ببصيرة الموسيقي، على آلة البيانو التي أهداها له والده في سن السادسة عشرة، لتنطلق عبقريته الفذة، ويدرس الموسيقى وينطلق بألحانه في التترات والمحافل المختلفة، إذ خلق لنفسه مساحة لا ينازعه فيها أحد.

قصة حب عمار الشريعي وميرفت القفاص

تزوج الموسيقار عمار الشريعى من الإعلامية ميرفت القفاص، التي تحدث عنها قبل رحيله، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي: «ميرفت بالنسبة لي كل الحب، الأول كنا أصحاب وبعد العشرة لقيتها مخلوقة طيبة وفهمتني كويس، أول العلاقة قولت لها تعالي نتجوز، قالت لي لما نعرف بعض كويس، لكن قررنا نتجوز في 72 ساعة، وكل حاجة كانت بتعملها قربت بينا المسافات، أنا رفضت إجراء عملية لاستعادة بصري، لأن داخل عقلي كان في صورة هي بتكملها».

حب من أول تسجيل

عبرت زوجة الراحل عمار الشريعي، في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة «cbc»، إن بداية تعارفهما كانت لعمل شريط أطفال، وتواصلت بعد ذلك معه لتستضيفه في البرنامج الأوروبي، لأنه كان خريج كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، وسجلت معه ولم تلق بالًا، لكن بعد 3 سنوات طلب أن يعلمها الغناء، وهي تقرأ له إنجليزي، لتطور علاقتهما.

أول لحن سمعته كان «أقوى من الزمن» للفنانة الراحلة شادية، ليتزوجا بعدها في عام 1991: «عملنا فرح، بس هو كان في الأصل لقاء عشاء، لكني مخدتش بالي، وفجأة لقيته بيعزم كل الناس، كانت سهرة حلوة كلنا اتبسطنا فيها، كان عبقرية فذة الله يرحمه»، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها أنها ترى ملامحه في المنزل، لكنه ترك مُراد ابنهم، لتؤكد أنها ما تزال تربيه على ما كان عليه أبيه، قبل أن يتوفى إثر أزمة قلبية.

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