5 مشروبات تنقي جسمك من السموم وتساعدك على خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لإزالة السموم من الجسم، وذلك للشعور بالراحة وتعزيز الصحة العامة.

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إزالة السموم من الجسم، منها النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، كما يساعد أيضًا تناول بعض المشروبات على تنقية الجسم من السموم، ونذكرها لكم وفقا لما جاء في موقع "Health".

1. شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، تساعد على إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

2. ماء التفاح والقرفة

نظرا لأن التفاح غني بكمية عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة، بينما تساعد القرفة على تعزيز عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم.

3. عصير الليمون بالنعناع

ي الليمون على فيتامين C الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، بينما يساعد النعناع على تحسين عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم.

4. عصير الخيار والنعناع

من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية السموم من الجسم، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من الماء تصل إلى 95%.

5. عصير الرمان

لاحتوائه على ثلاثة أضعاف نشاط مضادات الأكسدة الموجود في الشاي الأخضر، كما يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز جهاز المناعة.

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